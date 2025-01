Flor de Cuba arremete contra la farándula cubana en Miami: "En la farándula no hay amor, amigos, conceptos"

Flor de Cuba no está dispuesta a seguirle el juego a la farándula cubana de Miami y su decisión al parecer es mantenerse lejos de ella.

En su Instagram, la influencer cubana expuso los motivos que la llevaron a tomar esta decisión y muchos de sus seguidores estuvieron de acuerdo con ella.

“En la farándula no hay amor, hay maltrato, no hay amigos, solo se juntan contigo cuando estás pegada, no hay conceptos, quieren tu vida, tu pareja, tus seguidores y tus sponsors”, aseguró Flor de Cuba.

Para la creadora de contenidos se trata de un mundo muy falso en el que los amigos no son verdaderos: “Cuando estás en alta todos te la maman pero cuando te apagas nadie se preocupa por ti”.

Por el momento, Flor tiene muy claras sus metas y las cosas que realmente le importan en la vida: “Estoy en dinero, en crecimiento personal y en familia. Quiero que los que me sigan estén en lo mismo y no detrás de lo último que suena”.

Desde su llegada a Estados Unidos, Flor de Cuba ha estado en el punto de mira de esa farándula que hoy critica, y aunque en ella ha encontrado muchos seguidores también tiene detractores que la critican por no comprarse un auto nuevo o por quedarse a vivir en Estados Unidos mientras sus hijos están en Cuba.

Hace poco se atrevió a parodiar a las influencers cubanas en Miami criticando su estilo de vida y materialismo, dejando entrever que no es lo que quiere para ella.

