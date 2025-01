"Díaz-Canel, no la recibas": Cubana suplica que no acepte deportación de La Cintumbare a Cuba

Una cubana ha causado revuelo en redes sociales al compartir un video en su cuenta de TikTok, donde pide al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, que no permita la deportación de la influencer cubana Cinthya Medrano, conocida como La Cintumbare, detenida recientemente en Estados Unidos. La joven se encuentra bajo custodia del ICE y enfrenta peligro de deportación.

En el video, la mujer, visiblemente emocionada, se dirige directamente a Díaz-Canel:

“Te pido en nombre de La Cintumbare, porque ella no puede hablar y no se puede defender. Yo, cubana igual que ella, que salimos de Cuba para lucharla y salir adelante, te pido que no permitas su deportación. No la recibas en Cuba para que todos esos cubanos malintencionados no puedan lograr lo que quieren. Este video es para ti”.

La petición llega en medio de la polémica por la detención de La Cintumbare, quien, según reportes, fue arrestada por las autoridades estadounidenses y enfrenta un proceso que podría derivar en su deportación a Cuba.

La influencer, conocida por su carisma y polémicas en redes sociales, tiene un hijo y a su madre viviendo en la isla, lo que añade tensión a su situación.

La noticia de la detención de Cinthya Medrano fue publicada en CiberCuba, donde se detalla que las autoridades migratorias de Estados Unidos arrestaron a la influencer, quien se encontraba en el país sin los documentos requeridos.

Este caso ha generado debate en redes sociales, especialmente entre los seguidores de La Cintumbare, quienes han mostrado preocupación por su futuro si regresa a la isla.

El pedido de esta cubana en TikTok refleja la solidaridad que algunos sienten hacia Medrano, así como el temor por lo que podría enfrentar de volver a Cuba en medio de las tensiones sociales y políticas que vive la nación.

El caso de La Cintumbare sigue siendo tema de conversación y, como ha sucedido con otros migrantes cubanos en situación irregular, evidencia las complejidades y desafíos que enfrentan quienes buscan rehacer sus vidas fuera de la isla.

