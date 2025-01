Prensa italiana identifica a turista fallecida en accidente masivo de Cienfuegos

Vídeos relacionados:

En las últimas horas, la prensa de Italia ha identificado como Patrizia Crisolini Malatesta a la turista fallecida este jueves en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Autopista Nacional, cerca del municipio Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos.

Además de la italiana murió una cubana que era guía de la agencia Ecotur, y que la prensa oficialista cubana no ha identificado por nombre todavía.

Lo más leído hoy:

Patrizia Crisolini -quien era la coordinadora del grupo de italianos que resultó lesionado- era una apasionada de los viajes, que dedicó más de dos décadas de su vida a coordinar y liderar tours para la agencia Avventure nel Mondo, convirtiéndose en un referente para muchos viajeros.

Captura de Facebook/Aventure Nel Mondo

Hace poco más de una semana, Avventura Nel Mondo dedicaba un video a Cuba.

De 67 años y originaria de Roma, Patrizia Crisolini Malatesta era una mujer apasionada de los viajes y la fotografía.

Su espíritu aventurero y su curiosidad insaciable quedaban reflejados en su blog y en sus publicaciones de Instagram, donde compartía historias de sus innumerables aventuras, muchas de ellas en países de África y Asia.

Captura de Facebook/Marina de Luca

En su blog, Patrizia se describía como una persona inquieta y curiosa.

"Hago un poco de todo. A veces pienso que si me hubiera concentrado en una sola cosa podría haber alcanzado la perfección, pero dedicarme únicamente a algo me aburre. Me encanta probar cosas nuevas y, una vez que las domino, paso a la siguiente aventura", se puede leer allí.

A lo largo de su vida, Patrizia exploró un sinfín de actividades: desde la creación de joyas y la jardinería hasta el aprendizaje de idiomas como inglés, español y francés.

También cursó estudios de fotografía y postproducción, además de incursionar en la danza, con clases de salsa cubana. Para ella, cada experiencia era una oportunidad de aprendizaje y un reflejo de su insaciable curiosidad por el mundo.

En las últimas horas Facebook se ha llenado de muestras de condolencias de sus muchos amigos y compañeros de aventuras.

Captura de Facebook/Marco Jacko Mancini

A través de su blog, no solo compartió sus vivencias, sino que también transmitió un mensaje claro: vivir plenamente y abrazar la curiosidad como motor de la existencia.

La prensa italiana la ha despedido con mimo y respeto.

Lo que se sabe del accidente

Aunque la prensa italiana asegura que el conductor del minibús murió, tal afirmación no se corresponde con lo que ha divulgado la prensa oficialista cubana hasta ahora, que hizo mención de dos mujeres fallecidas: una cubana y una italiana.

Además de las dos fallecidas resultaron heridas otras siete personas que fueron trasladas de inmediato al Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima.

Un médico entrevistado por el telecentro Perlavisión refirió en horas recientesque de los heridos hay dos en estado crítico o muy grave (código rojo); dos graves (código amarillo) y otros tres lesionados leves (código verde).

Según informes preliminares, el minibús de 16 plazas de Transtur, procedente de la base Santa Fe, en La Habana, chocó con el separador de la autopista en el kilómetro 209, cerca del municipio de Aguada de Pasajeros, por causas que se investigan.

Imágenes difundidas en redes sociales han mostrado la magnitud del accidente. El vehículo transportaba a ocho turistas en el momento del impacto.

El más reciente reporte de fuentes oficialistas no mencionó que hubiera un camión involucrado en el siniestro, como se indicó inicialmente, aunque la prensa italiana sí lo menciona.

En la primera quincena de este recién comenzado 2025 ya suman varios los accidentes graves ocurridos en la carreteras cubanas.

Preguntas frecuentes sobre el accidente de tránsito en Cienfuegos