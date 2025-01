Opositor Félix Navarro tras ser excarcelado: "Hoy estamos más cerca de la libertad de Cuba"

Vídeos relacionados:

El opositor cubano Félix Navarro, uno de los prisioneros del 11J excarcelado el sábado 18 de enero tras más de cuatro años en prisión, aseguró que "hoy estamos más cerca de la libertad de Cuba".

El destacado líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba expresó en declaraciones al medio independiente Diario de Cuba su firme convicción de que la libertad de la isla está cada vez más cerca.

"Lo vamos a lograr", afirmó.

Navarro, quien también fue uno de los prisioneros de conciencia durante la Primavera Negra de 2003 y que luego se negó a exiliarse, fue liberado bajo libertad condicional debido a su delicada salud, afectada por la diabetes y otras dolencias.

La decisión de las autoridades del régimen, que en lugar de otorgarle una licencia extrapenal, impusieron esta medida, ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos.

A su salida de la prisión de Agüica, en Matanzas, Navarro expresó su preocupación por su hija, Sayli Navarro, también encarcelada desde 2021 tras participar en las manifestaciones del 11J.

"Pensé que era su voz la que me iba a responder el teléfono cuando llamé a la casa", relató.

Sayli y Félix fueron condenados por los presuntos delitos de atentado y desorden público tras las protestas del 11J en Cuba en el año 2021, y él recibió una sentencia de nueve años de prisión.

El opositor denunció la incomunicación a la que fue sometido, ya que solo tenía acceso a hablar con su familia una vez a la semana y bajo estricta vigilancia.

"Desde septiembre de 2023 me controlaron mucho el teléfono. El reeducador estaba siempre al tanto cuando la familia me visitaba y no me dejaba usarlo para hacer denuncias", indicó.

Navarro, de 71 años, reveló que desde el pasado domingo no se medica para la diabetes debido a la falta de medicamentos en la prisión.

"Las pastillas se acabaron en la prisión, y como estaba en esa situación de incomunicación, no podía avisar a la familia para que me resolvieran ese problema", explicó.

Contó que allí "La comida es pésima. Llevaban días dándonos yuca porque no había arroz, y un agua con yerbas. Cuando se anunció esto de las excarcelaciones, apareció el arroz y mejoró un poco", relató.

El líder opositor también aprovechó la oportunidad para denunciar el trato inhumano que algunos prisioneros reciben en la prisión de Agüica.

Mencionó el caso de Ramón Gil Tacoronte, un recluso conocido como "Barriguita", quien lleva meses durmiendo en el suelo, sin colchón, como parte de un castigo por un incidente ocurrido en diciembre.

"Lo tienen durmiendo en la tabla. Cuando lo trajeron no le quisieron devolver el colchón ni darle colcha; eso, con el frío que está haciendo", relató Navarro.

El sábado 18 de enero también fue liberada Brenda Díaz, una prisionera trans condenada a 14 años y siete meses de prisión por su participación en las protestas del 11J.

Díaz, que ha sido víctima de abusos y tratos degradantes debido a su identidad de género, se encontraba entre los reclusos más vulnerables del sistema penitenciario cubano.

Estas excarcelaciones se produjeron en el contexto de la reciente eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, anunciada por la Administración de Joe Biden.

Hasta el jueves 18 de enero, se había excarcelado 127 prisioneros, de los cuales solo 39 eran prisioneros políticos, informó el régimen, que acordó con El Vaticano y Estados Unidos liberar a 553 presos.

