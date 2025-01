¿Para reír?: Le dice “gorda” a su mujer cubana y ella reacciona con épica respuesta

Un intercambio entre una pareja cubana terminó en una respuesta contundente que ha sacado risas y reacciones en TikTok. Todo comenzó cuando él, en tono provocador, le soltó: “¿Y mientras tengo que comerme la gorda que eres?”. Pero ella no se quedó callada: “Yo me he comido al calvo este, al tetón este, y yo nunca te digo nada”, le respondió con molestia.

El momento fue compartido en su cuenta @lostutosdecuba. El video empieza con él diciendo: “¿Cuándo tú te pongas buena, cuándo va a ser eso?”. A lo que ella respondió: “Tranquilo, todo llega, las cosas no son cuando tú quieras”. Pero la conversación subió de tono cuando él insistió en cuestionarla, y ella, visiblemente molesta, remató diciendo que él tiene más pecho que ella, unas entradas que lo hacen parecerse a José Martí y que, además, nunca se ha quejado de su barriga.

En los comentarios, algunos seguidores no ocultaron las risas: “Pa’ qué me dices nada si sabes cómo me pongo”, “Me meo, salió tranquilado” o “Esa es la mía, no te dejes meter el pie”. Sin embargo, también hubo quienes lo consideraron un tema delicado: “Estos juegos son faltas de respeto brutales”, señaló un usuario, mientras otro comentó: “A las mujeres también hay que darles su mérito”.

Aunque muchas parejas suelen usar el humor para tratar temas como el físico, este tipo de comentarios pueden tener un impacto negativo en la persona que los recibe. Descalificativos como "gorda" o "calvo tetón" pueden parecer inofensivos en un contexto de chiste, pero podrían afectar la autoestima y generar tensiones en la relación si se toman con frecuencia o en momentos de vulnerabilidad. En cualquier caso, las dinámicas de pareja deberían basarse siempre en el respeto mutuo, incluso cuando se trate de bromear.