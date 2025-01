Senador Rick Scott conversa con José Daniel Ferrer: "Lucharé por la liberación de todos los presos políticos"

Vídeos relacionados:

El senador estadounidense Rick Scott conversó con el opositor cubano José Daniel Ferrer horas después de ser excarcelado, luego de tres años y medio en prisión en Santiago de Cuba.

Scott, senador por el Estado de Florida, expresó que fue un honor para él hablar por teléfono con Ferrer y escuchar de primera mano su relato de lo que le hizo el régimen.

"Estoy muy orgulloso de su resistencia", expresó en su cuenta de X.

El miembro del Partido Republicano celebró que el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) se encuentre bien y esté ya de vuelta con su familia.

"José Daniel DEBE permanecer libre y a salvo. Seguiré luchando hasta que todos los presos políticos sean liberados", recalcó.

Rick Scott ha sido uno de los políticos estadounidenses más preocupados por la situación de Ferrer durante su estancia en prisión, tras ser detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentó sumarse a las protestas multitudinarias en Santiago de Cuba.

En marzo del año pasado, exigió al régimen una prueba de vida del reconocido activista, preocupado por su seguridad ante rumores de su posible asesinato en Cuba, y en medio de protestas masivas en el país.

En julio de 2022, a un año de su encarcelamiento, Scott calificó de vergonzosa la actitud de Joe Biden ante la situación del preso político y lo acusó de ignorar su sufrimiento.

El senador instó al presidente a exigir una visita médica humanitaria urgente para Ferrer, quien estaba detenido en aislamiento y sometido a torturas físicas y psicológicas por parte del régimen.

"No dejaré que siga ignorando el sufrimiento de José Daniel y del pueblo cubano. La familia de José Daniel informa que su salud está empeorando rápidamente y que los matones de Castro/Díaz-Canel lo someten a torturas horribles y frecuentes. A pesar de todo eso, su conciencia y coraje no se han quebrantado. Su respuesta no ha decaído, y sigue proclamando: ABAJO LA DICTADURA, ABAJO DÍAZ-CANEL, ABAJO LOS CASTRO", comentó el político republicano.

