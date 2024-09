Daymé Arocena tras nominación el Latin Grammy: "En Cuba nunca gané ni un Lucas"

Una semana después de conocer que fue nominada a los Latin Grammy en la categoría de Canción del Año, la cantante cubana Daymé Arocena señaló que en su país jamás tuvo reconocimiento ni ayuda.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, la artista reveló que la noticia no la tomó preparada, porque durante mucho tiempo ha estado preparada para el rechazo y no para la aceptación.

"Cuando me dieron la noticia, llamé a mi padre y le dije: me siento como si se me hubieran acabado las fuerzas...", expresó.

Daymé recordó que a pesar de su talento, en Cuba las autoridades jamás la apoyaron, y que no le dieron acceso a ninguna empresa porque estas eran solo "para la excelencia".

"En Cuba yo nunca tuve ni un Lucas, ni un Cubadisco, nada", subrayó.

"La vida me ha enseñado a tener una coraza dura para el rechazo. Y cuando te vas de Cuba, todo el mundo te dice: 'fuera de Cuba no vas a conseguir nada. Si en Cuba no conseguiste, afuera vas a conseguir menos. Mira cuanta gente se ha ido y no ha pasado nada con ellos'. Entonces hay mucha desesperanza dentro de Cuba y mucha desesperanza cuando te vas", aseguró.

La joven reveló que tras conocer que había sido nominada, lejos de la fanfarria y la algarabía, estos días han sido de aislamiento y retrospección.

"Cuando me dieron la noticia me derrumbé, porque una nominación a los Grammy es como una puerta a la industria, al éxito, a la visibilidad. Yo vengo de un país donde no existe la industria y donde las puertas al éxito y la visibilidad nunca se abrieron para mí", recalcó.

La cantante afirmó que dedica su nominación a la música cubana, que está "muy desorientada", como si no tuviera espacio en ningún lado, porque los músicos cubanos cuando emigran se van cargados de sueños que se desvanecen en el camino, porque la migración es un proceso muy duro.

"Una nominación a los Grammy es un hilo de esperanza. Cada músico cubano que logra visibilidad en la industria le está dando esperanza a los que vienen empujando", recalcó.

En la sección de comentarios de la publicación, Aymée Nuviola, quien ha ganado varios Grammys, aseguró que se identifica grandemente con lo que Daymé dice.

"Yo he me sentido así, y lo único que ha vuelto a ubicarme en la esperanza es mi Fe en Dios, y sé que él cumple sus promesas, y las cosas que puso de niña en mi corazón se han ido haciendo realidad sin dejar de sorprenderme. Los NO me han hecho más fuerte, y he aprendido a escoger mis batallas para poder ganar la guerra", afirmó.

"Tú eres una mujer muyyyy talentosa y muy inteligente, y Dios en algún momento te mostrará su propósito para contigo más allá de la música. Que disfrutes esta nominación y las que están por venir. Nos vemos en los Latin Grammy para darnos un abrazote", agregó.

Daymé fue reconocida junto al compositor, músico y cantante dominicano Vicente García por el tema A fuego lento, escrito y cantado por ambos.

Esta es la primera nominación de la artista de 32 años a los Latin Grammy, pero no a los Grammy americanos.

En 2018, en la edición 60 del evento, fue nominada en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino por Oddara, un disco de la saxofonista canadiense Jacve Bunnet en la que intervino Daymé con el grupo femenino cubano Maqueque.

En los premios Latin Grammy 2024 compiten varios artistas y músicos cubanos.

Entre ellos están Cimafunk y Monsieur Periné por Catalina, en la categoría de Grabación del Año.

Como Mejor Nuevo Artista está nominada la agrupación Darumas, integrada por la cantante y guitarrista cubana Ceci León junto a una bajista argentina y otra vocalista haitiana radicada en Chile.

Por su parte, el rapero Al2 El Aldeano está nominado junto a Vico C en la categoría de Mejor Canción de Rap/Hip Hop por Blam Blam.

Tres cubanos aspiran a llevarse el galardón a Mejor Álbum Tropical Tradicional: Alex Cuba con Voces de mi familia, Yelsy Heredia con Los Mismos Negros y Yeisy Rojas con A mis ancestros.

En la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino Sammy Figueroa compite junto a los cubanos Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola por Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo). Rubalcaba también está nominado con Collab, junto a Hamilton De Holanda.

Y Paquito D'Rivera aspira a llevarse el premio a Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por Caribbean Berceuse.

La entrega de galardones, la más prestigiosa de la música latina, se celebrará el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.