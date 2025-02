Represión en Cuba: Arrestan a opositores que iban al velorio de una Dama de Blanco

Vídeos relacionados:

Agentes de la Seguridad del Estado y la Policía arrestaron este miércoles en La Habana a varios opositores cubanos cuando se dirigían al funeral de la Dama de Blanco y exprisionera política Yolanda Santana Ayala, quien falleció en la madrugada de un paro respiratorio.

Berta Soler Hernández, líder de las Damas de Blanco; Marieta Martínez y María Mercedes Benítez, integrantes de ese movimiento opositor, y Ángel Moya Acosta, expreso político, iban rumbo a la funeraria ubicada en La Palma, en el municipio Arroyo Naranjo, a darle el último adiós a Santana, cuando fueron interceptados por fuerzas represoras del régimen, alrededor de las 10:30 de la mañana.

Lo más leído hoy:

Al momento de la detención, Soler habló por teléfono con la también Dama de Blanco María Cristina Labrada, quien la escuchó decir que “cómo era posible, que van a la funeraria”, antes de que se cortara la llamada, según una denuncia publicada en Facebook.

Captura de Facebook/María Cristina Labrada

Luego de ser liberada, Soler declaró al medio independiente Cubanet que habían sido arrestados por dos patrullas de la Policía y un carro del Ministerio del Interior, en la calle Infanta, y los condujeron, por separado, a la 4ta Unidad de Policía en el Cerro y a la estación de Aguilera, en 10 de Octubre.

En esta última unidad, relató Soler, la introdujeron a ella en un salón de reuniones, donde un agente de la policía política le advirtió que no le permitirían asistir al velorio vestida de blanco, justamente el color que identifica al conocido movimiento femenino de protesta por los presos políticos en Cuba.

“Entró el esbirro de la Seguridad del Estado, al instante, y me dice que estoy vestida de blanco, que es una forma de provocación, que no puedo ir vestida de blanco allí al funeral de mi hermana Yolanda Santana Ayala”, denunció Soler.

Ante la acción represiva, la opositora sostuvo: “Yo nunca hago esto, pero mi objetivo es llegar allí, y sí me voy a quitar la ropa blanca y voy a ir allí, porque en un final ser Dama de Blanco lo tengo por dentro, y no sólo la ropa es la que marca que soy o no soy Dama de Blanco”.

Captura de Facebook/María Cristina Labrada

En otro post en Facebook, Labrada también reaccionó a la arbitraria medida de represión del régimen: “[Soler] saldrá vestida con otro color, sin perder nuestras ideas y principios”, y añadió que el objetivo es acompañar a la familia de Yolanda Santana y “verla por última vez”.

“Vestidas de cualquier color somos y seremos Damas de Blanco orgullo de nuestra hermana fallecida. QEPD Yoly, que tengas luz eterna y donde estés sepas te recordaremos siempre”, subrayó Labrada en su publicación, que acompañó de una foto en la que aparece junto a la difunta Santana y Soler.

Yolanda Santana Ayala falleció en la madrugada de este martes en el Hospital “Julio Trigo” de La Habana, debido a un paro respiratorio. Su muerte representa una pérdida significativa para la disidencia y el movimiento de derechos humanos en Cuba.

El cuerpo de Santana es velado en la funeraria Arroyo (antigua Mauline), en La Palma, Arroyo Naranjo.