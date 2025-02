EE.UU. anuncia reanudación de los vuelos de deportación a Venezuela

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos retomará los vuelos de deportación a Venezuela muy pronto, según confirmó este viernes Tom Homan, conocido como el "Zar de la frontera".

"Estos vuelos ocurrirán dentro de los próximos 30 días, y no puedo decir cuántos; todavía estamos trabajando en todos esos detalles", dijo Homan en declaraciones a The New York Times.

A pesar de que Trump no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro, quien asumió un nuevo mandato el 10 de enero en medio de denuncias de fraude electoral por parte de la oposición -que reivindica la victoria de Edmundo González Urrutia- la semana pasada el presidente Trump envió a Richard Grenell a Caracas.

Grenell se reunió con Nicolás Maduro en un intento de acercamiento entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas fueron suspendidas desde 2019.

Un acuerdo inesperado entre Trump y Maduro

Posteriormente, la Casa Blanca informó que había logrado la liberación de seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y, a cambio, obtuvo el compromiso de Maduro de recibir a los migrantes deportados.

En un gesto simbólico, ambos se estrecharon la mano, mientras el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, sonreía al fondo.

El gobierno de Maduro emitió un comunicado en el que reafirmó su intención de mantener un “diálogo entre iguales” con EE.UU.

Días después, Maduro propuso un programa de préstamos de 10 millones de dólares para apoyar a los migrantes venezolanos que regresen al país.

Este movimiento sugiere que Caracas podría estar preparándose para la llegada de deportados, aunque aún no ha confirmado oficialmente que aceptará a todos los repatriados.

De momento, algunos venezolanos, considerados criminales peligrosos, se encuentran ya en la Base Naval de Guantánamo, tras haber arribado en dos vuelos llevados a cabo el martes y el jueves de esta semana.

En total, hay 23 inmigrantes ilegales en Guantánamo, aunque no está claro que todos sean venezolanos.

Del primer grupo de 10, se dijo que eran miembros de la pandilla Tren de Aragua; en el segundo caso, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sí precisó que los 13 eran venezolanos.

Venezolanos en Estados Unidos

Cientos de miles de venezolanos residen en Estados Unidos, muchos de ellos bajo alivios migratorios temporales que han sido revocados por la administración de Donald Trump, incluido el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2023.

Esta decisión los deja vulnerables ante el ambicioso plan de deportaciones del presidente republicano.

Sin embargo, en medio de este aparente acercamiento, Estados Unidos confiscó el jueves un avión propiedad del gobierno venezolano que se encontraba en República Dominicana.

La acción, justificada por presuntas violaciones a las leyes de control de exportaciones y sanciones de Washington, fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su visita oficial a la isla del Caribe.

En respuesta, el gobierno de Maduro calificó la incautación como un "robo descarado" y condenó la medida este viernes.

Cambio de estrategia de Trump ante Venezuela

Durante su primer mandato, Trump intentó sin éxito derrocar a Maduro, imponiendo sanciones económicas, apoyando al líder opositor Juan Guaidó y ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por la captura del mandatario venezolano bajo cargos de narcoterrorismo.

Sin embargo, con la creciente ola de migrantes venezolanos en EE. UU. y su promesa electoral de frenar la inmigración ilegal, la dinámica ha cambiado.

Ahora, Trump necesita que Maduro acepte la repatriación de los migrantes venezolanos, un factor que le otorga mayor influencia al gobierno de Caracas, apunta The New York Times.

Aún más, Venezuela mantiene detenidos al menos a cinco estadounidenses y dos residentes permanentes en EE. UU., según el grupo de derechos humanos Foro Penal. Esto refuerza la capacidad de negociación de Maduro, quien podría utilizar estos rehenes como moneda de cambio en futuras conversaciones.

Posibles concesiones de EE.UU. a Venezuela

El acuerdo también podría traer consigo otras modificaciones en la política de Washington hacia Caracas. Entre las medidas que se barajan están:

-El levantamiento parcial de las sanciones al sector petrolero venezolano, una de las principales fuentes de ingresos del régimen de Maduro.

-El restablecimiento de vuelos comerciales directos entre EE. UU. y Venezuela, suspendidos desde 2019.

Estas acciones podrían generar fricciones dentro del propio Partido Republicano.

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición venezolana, han criticado cualquier intento de flexibilización de sanciones, argumentando que Maduro está debilitado y que es necesario mantener la presión para forzar su salida.

El senador Marco Rubio, un ferviente opositor del régimen chavista, también ha mostrado su descontento. En 2022, Rubio advirtió que deportar venezolanos de regreso a su país sería una "sentencia de muerte muy real" debido a las condiciones de represión y crisis humanitaria.