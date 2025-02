"Lo único malo que hemos hecho es entrar ilegal": Cubana en EE.UU. pide calma ante temor por deportaciones

Una cubana en Estados Unidos, identificada como Midalys82 en TikTok, compartió un video en el que hizo un llamado a la calma frente a la incertidumbre generada por rumores sobre deportaciones y cambios en las políticas migratorias del país.

“Señores, basta ya de estar abusando con todas las personas que habemos en este país y que aún no nos hemos podido legalizar. Todos los días sale alguien distinto diciendo algo nuevo, algo que nos está volviendo locos, caballero. Vamos a dejarlo todo en manos de Dios y que sea lo que Dios quiera. No podemos hacer nada más. Lo único malo que hemos hecho es entrar ilegal a este país, pero de ahí en fuera, todo el que haya hecho las cosas bien, pongamos las cosas en las manos de Dios”, expresó en su publicación.

Lo más leído hoy:

En su perfil en la red (@user3061008324022) instó a no dejarse llevar por la desinformación difundida en redes sociales, enfatizando el impacto psicológico que generan los rumores. “Si le seguimos haciendo caso a toda esa gente que está ahí en las redes, realmente nos vamos a volver locos. En serio, les digo que ya yo no doy más. Con una noticia más no doy, de verdad que sí. Así que nada, hay que esperar, no nos queda de otra, no desesperarnos y hacer las cosas bien como lo hemos hecho hasta ahora. Bendiciones”, concluyó.

Su video generó diversas reacciones entre quienes enfrentan la misma incertidumbre. Varios usuarios le expresaron su apoyo, asegurando que comparten su sentimiento de angustia ante la falta de información clara sobre su futuro migratorio. “Así es, nadie sabe lo que va a pasar. Dios tiene el control”, comentó una seguidora, mientras que otra relató: “Yo estoy con 70 años y me tienen puro nervio. Esto no tiene nombre”.

Otros señalaron el impacto emocional que la situación ha generado en sus vidas. “Nos tienen locos, todos los días es algo distinto”, escribió un usuario, mientras que otra persona afirmó: “Yo ya no puedo más con tanta noticia, me tiene con la presión descompensada”.

También hubo críticas hacia la proliferación de rumores en redes sociales y la difusión de información no verificada. “No sigan escuchando a todo el que habla, muchos solo quieren vistas y publican cualquier cosa”, señaló un usuario, mientras que otro advirtió que “esto es puro estrés, la gente dice lo que quiere sin pensar en el daño que hacen”.

El pánico que han generado los anuncios recientes sobre inmigración ha llevado a muchos a desconfiar de los medios y las redes sociales. “Tienen a todo el mundo estresado, compañeros de trabajo me han dicho que no duermen por esta situación”, comentó una persona. Mientras, otra usuaria aseguró que el tema ha afectado incluso a ciudadanos naturalizados: “Hasta yo, que soy ciudadana, estoy alterada con todo lo que dicen. Nunca había visto esto antes con los cubanos”.

La postura de la administración Trump sobre inmigración ilegal

El mensaje de Midalys82 surge en un momento de gran tensión para los migrantes en Estados Unidos. Desde su regreso a la Casa Blanca, la administración de Donald Trump ha reafirmado su postura sobre la inmigración irregular, asegurando que cualquier persona que haya ingresado ilegalmente a EE.UU. está sujeta a deportación.

En una conferencia de prensa reciente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó: “Si un individuo ingresa ilegalmente a Estados Unidos, por definición es un criminal, por lo tanto, está sujeto a deportación”.

Lo que dice el abogado de inmigración: ¿están en peligro los cubanos con I-220A?

En medio del temor y la desinformación, el abogado de inmigración Mayron Gallardo ha aclarado que los cubanos con I-220A no enfrentan peligro de deportación si tienen procesos abiertos ante las autoridades migratorias.

“Los cubanos que tienen I-220A no corren ningún tipo de peligro”, aseguró en una entrevista con CubaNet, explicando que aquellos con solicitudes de asilo ante la Corte de Inmigración o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) están protegidos y no pueden ser deportados mientras sus casos sigan en trámite.

Sin embargo, advirtió que la situación es diferente para quienes poseen el formulario I-220B, ya que este sí representa una orden de supervisión con posibilidad de deportación inmediata. “Si la Patrulla Fronteriza detiene a alguien en un pueblo cercano a la frontera y no tiene documentos, asumirán que está ilegal en el país”, explicó el abogado.

Asimismo, desmintió uno de los rumores más alarmantes que han circulado en redes: la supuesta deportación de cubanos sin historial delictivo a la Base Naval de Guantánamo. “Eso no va a pasar. Guantánamo no es para cubanos sin historial criminal. Solo se utiliza para personas con antecedentes graves o presuntos nexos con grupos delictivos”, aclaró Gallardo.

Si bien la postura de la administración Trump ha generado temor en la comunidad migrante, abogados especializados han aclarado que los cubanos con I-220A que tienen procesos abiertos no están en peligro de deportación.

El llamado de Midalys82 a mantener la calma y evitar la desinformación ha resonado entre muchos migrantes cubanos que enfrentan niveles de estrés elevados ante la incertidumbre. Mientras tanto, la comunidad legal recomienda que los afectados se informen por vías oficiales y eviten caer en el pánico provocado por rumores en redes sociales.

Preguntas frecuentes sobre la incertidumbre migratoria para cubanos en EE.UU.