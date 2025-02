Dolarización en Cuba: ¿Mecanismo de control político o necesidad económica?

Vídeos relacionados:

La reciente decisión del gobierno cubano de avanzar en la dolarización parcial de la economía ha reavivado un intenso debate sobre sus implicaciones políticas y económicas.

Mientras las autoridades defienden la medida como un paso necesario para mejorar la disponibilidad de divisas y controlar su circulación ilegal, críticos como el economista Pedro Monreal argumentan que este proceso responde más a una estrategia de control político que a una necesidad económica.

Lo más leído hoy:

Desde el anuncio oficial en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el primer ministro Manuel Marrero Cruz justificó la dolarización parcial señalando que “las divisas se están moviendo ilegalmente en la sociedad” y que la decisión busca que el gobierno tenga control sobre ellas y pueda utilizarlas para el bienestar de la población.

Sin embargo, Monreal sostuvo que esta política no es una necesidad inevitable, sino una opción tomada por el gobierno para consolidar el poder económico del Estado y excluir a otros actores del mercado.

En su análisis, desarrollado en un extenso hilo de X, el economista advirtió que este proceso devuelve a Cuba a un esquema económico similar al previo a la fallida Tarea Ordenamiento: con un mercado segmentado, multiplicidad monetaria y cambiaria, y una progresiva erosión de los incentivos al trabajo.

Según Monreal, en lugar de impulsar el crecimiento y el desarrollo, la dolarización parcial profundiza las desigualdades y obstaculiza el bienestar social.

¿Una estrategia de fragmentación económica?

El gobierno insiste en que la dolarización es un paso previo a la desdolarización, pero Monreal cuestionó la lógica detrás de esta afirmación.

En su opinión, la dolarización parcial se convierte en un mecanismo de transferencia de valor que favorece ciertos intereses económicos estatales y que, lejos de ser un camino hacia la estabilidad, tiende a perpetuarse con el tiempo.

Además, señaló que el gobierno ha optado por una fragmentación económica centrada en monopolios estatales, utilizando el control de las remesas como una vía para evadir la existencia de un mercado cambiario funcional.

Una de las principales críticas es que la ausencia de un mercado cambiario legal en Cuba no es una imposición externa, sino una decisión política del propio gobierno.

Para Monreal, el discurso oficial que justifica la dolarización como un intento de eliminar el mercado informal de divisas es engañoso, pues ignora que la inexistencia de un sistema legal de cambio ha sido una política deliberada.

El impacto en la población y el sector privado

El regreso de las tiendas en dólares y la ampliación de los pagos en divisas en sectores específicos ha generado una respuesta mixta en la población. Mientras algunos consumidores celebran la disponibilidad de productos, otros denuncian que estas medidas profundizan las desigualdades económicas.

Para muchas familias, la única forma de acceder a bienes básicos es a través de remesas enviadas desde el exterior o comprando divisas en el mercado informal, donde el peso cubano continúa perdiendo valor.

El sector privado, por su parte, también se ve afectado por esta política. La dolarización parcial no elimina la necesidad de acudir al mercado informal para obtener divisas, sino que puede incluso aumentar la demanda y la especulación.

Al no existir un mercado cambiario oficial accesible para todos, los actores no estatales deben recurrir a vías no reguladas, lo que genera mayor inestabilidad y desconfianza en la economía.

¿Es viable una salida?

Históricamente, la dolarización en Cuba ha sido un fenómeno cíclico vinculado a crisis económicas.

Durante el Período Especial, la adopción del dólar estadounidense como moneda de uso legal estuvo acompañada por un paquete de medidas económicas más amplio, incluyendo la apertura a la inversión extranjera y la creación de incentivos para la producción.

En la actualidad, la dolarización parcial no parece estar acompañada de estrategias integrales que promuevan el desarrollo productivo ni la recuperación del valor del peso cubano.

Monreal sostuvo que, sin cambios estructurales en la economía, es poco probable que la dolarización parcial logre estabilizar la situación. Para ello, serían necesarias reformas profundas que incluyan la creación de un mercado cambiario eficiente, el fomento de la productividad y el incremento de los salarios en moneda nacional.

Sin estas medidas complementarias, la dolarización parcial corre el riesgo de convertirse en un estado permanente que beneficie a ciertos sectores en detrimento de la mayoría de la población.

Conclusión

El debate sobre la dolarización en Cuba trasciende lo meramente económico para convertirse en una cuestión política de gran envergadura. Mientras el gobierno defiende la medida como un mal necesario para garantizar la estabilidad, críticos como Monreal alertan sobre sus implicaciones a largo plazo.

La falta de transparencia en la gestión de las divisas, la ausencia de un mercado cambiario oficial y la segmentación del acceso a bienes y servicios son factores que continúan afectando a la mayoría de los ciudadanos.

En un contexto de profunda crisis, la pregunta clave sigue siendo: ¿es la dolarización parcial un paso hacia la estabilidad económica, o una herramienta para mantener el control estatal sobre los recursos financieros? La respuesta a esta cuestión determinará el rumbo de la economía cubana en los próximos años.