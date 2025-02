Cubano muestra las "pésimas condiciones" del cementerio de Guantánamo: "Tenía que taparme la nariz por el mal olor"

Las condiciones del cementerio de Guantánamo han generado indignación en redes sociales, luego de la difusión de un video que muestra tumbas abiertas, maleza descontrolada y un fuerte mal olor.

En la grabación, compartida por el usuario de TikTok @cubaactual, se observa el deterioro del camposanto y se escuchan las declaraciones del denunciante, quien describe el mal estado del lugar y el insoportable hedor que afecta a los residentes cercanos.

“Esas son las condiciones en que se encuentra el cementerio de Guantánamo, tumbas abiertas, miren esto... Había un mal olor fuertísimo y casi no podía ni filmar, tenía que estar tapándome la nariz”, relata mientras recorre el cementerio.

La denuncia también destaca la presencia de maleza y hasta una planta de plátano creciendo en medio de las tumbas. “Yo lo que no me explico es cómo las personas que viven pegadas al muro pueden aguantar ese olor tan fuerte”, agrega.

La indignación en redes sociales no se hizo esperar. Muchos usuarios han expresado su consternación. "No respetan ni siquiera el descanso eterno"; comentó uno; "Cuba se está muriendo, un país que era tan bello", añadió otra Otro usuario señaló: "Todos los cementerios de Cuba están en pésimas condiciones, si para los vivos no hay nada, qué quedará para los muertos" y una persona señaló responsables "Ese lugar tiene una administración. En fin, no les preocupan los vivos en los hospitales, le van a preguntar a los muertos".

"Si las casas de los vivos se les están cayendo a pedazos sobre sus cabezas, ¿qué se puede esperar de la casa de los muertos?", sentenció otro.

El deterioro de los cementerios en Cuba no es exclusivo de Guantánamo. En otras provincias, las denuncias son recurrentes. En La Habana, el Cementerio de Colón, uno de los más emblemáticos del país, ha registrado casos de tumbas vandalizadas, árboles talados sobre las lápidas y restos óseos expuestos. En Las Tunas, vecinos han encontrado cráneos y huesos humanos en la vía pública, mientras que en Holguín un árbol caído llevó más de un mes sin ser retirado de sobre varias tumbas.

En 2023, también se denunció que en el Cementerio San Rafael de Guantánamo algunas bóvedas permanecían abiertas durante días debido a una "orientación" que impedía sellarlas hasta que estuvieran ocupadas por al menos 12 cuerpos.

El abandono de los cementerios en Cuba no solo evidencia la falta de mantenimiento, sino también la desidia institucional y la indiferencia de las autoridades ante el respeto debido a los difuntos y sus familiares.

