Padre de joven cubano muerto en el Servicio Militar visita su tumba: "Feliz Navidad a mi hijo, donde quiera que estés"

Annier González y Alfredo González en la tumba de su hijo

La mañana del 24 de diciembre, mientras muchas familias cubanas se preparaban para la Nochebuena, Alfredo González regresó al lugar donde descansa su hijo Annier, fallecido en julio de 2021.

No fue una visita cualquiera. González estuvo junto a la tumba del joven -quien se suicidó mientras cumplía el Servicio Militar-, denunciando a las autoridades militares y al Gobierno cubano por la cadena de abusos, negligencias e impunidad que ha cobrado la vida de cientos de adolescentes.

"Hoy no puedo estar en mi casa con mi hijo como siempre lo pasé con él, la paso aquí", dijo, totalmente abatido.

Desde ese sitio, el padre expresó que las fechas festivas dejaron de ser motivo de celebración para su familia y para muchas otras que atraviesan el mismo dolor.

"Cuántas familias están hoy igual que yo, sin una fiesta, sin nada, como nosotros siempre éramos antes. Todo eso lo hemos perdido", lamentó.

González responsabilizó directamente al alto mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) por la muerte de su hijo y las de otros jóvenes.

Cuestionó la conducta de los generales y oficiales, a quienes acusó de cargar "estrellas en los hombros" que, en su criterio, simbolizan vidas de muchachos perdidas bajo un sistema que debería protegerlos.

"Cada estrella es un niño muerto, no por una invasión, sino por los mismos que tenían que cuidarlos", afirmó.

En sus palabras, criticó duramente al Gobierno cubano y al proyecto político que ha convertido a adolescentes en "carne de cañón".

Señaló que en Cuba no existe un escenario de guerra que justifique que continúen muriendo jóvenes de entre 17 y 20 años durante el Servicio Militar.

"No todo el mundo tiene conciencia política ni tiene por qué ser esclavo. Son niños que no tienen por qué andar con armas de fuego", recalcó.

También recordó una declaración pública del gobernante Miguel Díaz-Canel sobre la incompatibilidad entre adolescentes y armas, y cuestionó que ese criterio no se aplique a los jóvenes reclutados en el Servicio Militar obligatorio.

"Ustedes están para los de afuera, pero no les importan los de adentro", reprochó.

En su mensaje, González reiteró que no busca venganza, sino justicia. Aseguró que seguirá reclamando hasta obtener explicaciones claras de las máximas autoridades.

Anunció que, si el proceso que se revisa actualmente no concluye de manera adecuada, se sentará frente al Consejo de Estado y exigirá ser atendido por el Díaz-Canel o por el ministro de las FAR.

"Me podrán meter preso, me tendrán que soltar, y volveré otra vez allí", advirtió.

También dirigió fuertes críticas al sistema político cubano, al que acusó de haber generado mediocridad dentro de sus instituciones y de haber amargado la vida de miles de familias.

"No veo una familia que esté tranquila cuando su hijo va al Servicio Militar", afirmó, subrayando el temor constante que acompaña a los padres ante un sistema que continúa cobrando vidas juveniles.

González ha afirmado que la muerte de su hijo y el trato que recibió durante su paso por instituciones militares son parte de un patrón de prácticas abusivas que no se han erradicado.

En agosto, denunció que Annier fue sometido a castigos físicos, humillaciones y negligencias médicas durante su preparación en la Escuela Provincial del Ministerio del Interior en Matanzas, hasta que terminó quitándose la vida tras un período de acoso constante.

Desde entonces, el padre ha denunciado irregularidades en las investigaciones, maltratos por parte de funcionarios del Ministerio del Interior y limitaciones a su derecho a defenderse en procesos judiciales.

Asegura que la Fiscalía y los tribunales han incurrido en omisiones y que incluso su abogado fue coaccionado, mientras a otras partes se les permitió intervenir sin restricciones.

Aunque la Asamblea Nacional del Poder Popular le respondió orientándolo a acudir a la vía judicial ordinaria, González sostiene que su caso ha sido devuelto a las mismas instancias que él denuncia, sin que se esclarezcan los hechos.

Desde la muerte de Annier, ocurrida en 2021, González se ha convertido en una de las voces más visibles contra el Servicio Militar Obligatorio en Cuba.

A través de redes sociales, cartas y videos, ha articulado denuncias que han ido ganando eco entre otras familias, agrupadas en espacios como el grupo de Facebook "No más VÍCTIMAS en el servicio militar en Cuba", donde se exponen experiencias similares.

Su activismo le ha acarreado también consecuencias legales.

En julio, fue arrestado tras señalar públicamente a un oficial al que responsabiliza del maltrato sufrido por su hijo.

Aunque inicialmente se le imputó por desacato, fue liberado bajo medida cautelar, sin que hasta ahora se haya resuelto de fondo el caso que originó sus denuncias.

Este 24 de diciembre, su mensaje volvió a colocar sobre la mesa una crítica directa al Gobierno cubano por la falta de transparencia, la ausencia de responsabilidades y la persistencia de prácticas que siguen cobrando vidas de adolescentes.

"Mi hijo no era un perro, ni yo tampoco", concluyó, reiterando su determinación de seguir exigiendo justicia.