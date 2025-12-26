Una mipyme estatal gestionará nuevos vehículos fúnebres en La Habana

Vídeos relacionados:
La mipyme estatal Servi Axess, perteneciente a la Empresa Comercializadora AXESS del OSDE/GEA del Ministerio del Transporte (Mitrans), gestionará la flota de 15 vehículos eléctricos incorporados recientemente al servicio necrológico de La Habana.
La flota dispone de condiciones técnicas para su recarga tanto por vías convencionales como mediante paneles solares instalados en la base de estacionamiento, informó el grupo en Facebook Transportación Habana TH.
De acuerdo con Oscar Carvajal Serrano, director general del Grupo Empresarial Automotor del Mitrans, los vehículos fueron adquiridos y adaptados específicamente para funciones funerarias y estarán destinados de manera exclusiva a la capital.
El proyecto fue mostrado públicamente el 24 de diciembre durante un recorrido del gobernante Miguel Díaz-Canel por instalaciones vinculadas al transporte, en el que directivos explicaron la supuesta funcionalidad y alcance social de la iniciativa.
En redes sociales afines al oficialismo, Servi Axess fue promovida como un ejemplo de “innovación verde” y “sensibilidad social”.
Reacciones y críticas ciudadanas
La iniciativa desató una oleada de comentarios críticos en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron tanto el modelo de mipyme estatal como las intenciones reales detrás del proyecto.
Para varios internautas, este tipo de emprendimientos no representan una apertura económica, sino un mecanismo de control. “Son los malabares para continuar con el control y el poder, y de paso enriquecerse de manera rápida para beneficio de un grupo de familiares y acólitos”, escribió un cibernauta.
Otros comentarios apuntaron a que la crisis estructural es funcional al sistema. “A la dictadura le conviene que haya crisis siempre: apagones, falta de agua, de comida, de todo, para luego decir que ellos lo solucionan”, afirmó otro comentarista, quien señaló además a las remesas como una de las principales fuentes de enriquecimiento de la cúpula gobernante.
También hubo críticas al carácter “estatal” de la mipyme. Un ciudadano afirmó que se trata de una privatización encubierta, pues las empresas “se las quedan ellos bajo el manto de entidades estatales de nuevo tipo”, sin competencia real ni garantías propias de un Estado de Derecho.
Varios usuarios contrastaron el anuncio con la realidad en otras provincias. Una residente en Santa Clara explicó que los familiares deben aportar materiales para confeccionar los ataúdes y pagar sobornos para agilizar enterramientos, debido a la falta de carros fúnebres, combustible y personal, una situación que, según denunció, mantiene cadáveres en espera durante días.
Para otros, el modelo de mipymes responde a una contradicción ideológica no resuelta. “Es un capitalismo que se esconde detrás de un socialismo y una revolución”, escribió un comentarista.
Por su parte, otro se preguntó quiénes serán los verdaderos beneficiarios de la nueva empresa: “Lo tienen todo inventado y seguirán creando necesidades para después crear sus mipymes”.
Las reacciones reflejan un profundo escepticismo ciudadano ante una medida que, aunque presentada como solución parcial a un servicio colapsado, es percibida por muchos como parte de una reconfiguración económica diseñada para preservar privilegios y control, más que para resolver de fondo la crisis funeraria que atraviesa el país.
En junio, se supo sobre la entrega de un carro fúnebre eléctrico en el municipio villaclareño de Placetas.
El anuncio se produce en un contexto marcado por el colapso sostenido de los servicios funerarios en Cuba, afectados por la falta de mantenimiento de los carros fúnebres, la escasez de combustible, la carencia de materiales para la fabricación de ataúdes y una gestión deficiente.
En los últimos meses se han reportado incidentes graves, como féretros cayendo de carros en plena vía pública y cuerpos que permanecen horas sin ser trasladados, hechos que han generado indignación y evidencian la pérdida de dignidad incluso después de la muerte.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.