Incorporan 15 vehículos eléctricos a servicios necrológicos en La Habana

Un grupo de 15 vehículos eléctricos fueron incorporados al servicio necrológico de La Habana, informaron autoridades del Ministerio del Transporte (Mitrans) durante un recorrido oficial del presidente Miguel Díaz-Canel, este miércoles, por varios puntos de la capital.
Los nuevos medios de transporte fueron presentados en la Comercializadora Axess, del Mitrans, ubicada en el municipio Plaza de la Revolución, informó el portal de la Presidencia.
De acuerdo con Oscar Carvajal Serrano, director general del Grupo Empresarial Automotor del Mitrans, los nuevos vehículos cuentan con las condiciones técnicas necesarias para garantizar su recarga eléctrica, tanto por vías convencionales como mediante paneles solares instalados en la base.
La flota estará destinada exclusivamente a los servicios funerarios de la capital.
En junio, se supo sobre la entrega de un carro fúnebre eléctrico en el municipio villaclareño de Placetas.
El anuncio se produce en un contexto marcado por el colapso sostenido de los servicios funerarios en Cuba, afectados por la falta de mantenimiento de los carros fúnebres, la escasez de combustible, la carencia de materiales para la fabricación de ataúdes y una gestión deficiente.
En distintas provincias se han documentado demoras prolongadas, traslados improvisados y escenas de deterioro extremo en un servicio esencial.
En los últimos meses se han reportado incidentes graves, como féretros cayendo de carros en plena vía pública y cuerpos que permanecen horas sin ser trasladados, hechos que han generado indignación y evidencian la pérdida de dignidad incluso después de la muerte.
La incorporación de esta flota contrasta con la realidad de muchas familias cubanas que, fuera de La Habana, continúan enfrentando la imposibilidad de despedir a sus muertos en condiciones mínimamente dignas.
Recientemente, el gobierno anunció la rehabilitación de crematorios y funerarias en La Habana, incluida la reparación de equipos en los crematorios de Santiago de las Vegas y Guanabacoa, y la mejora en 22 de las 24 funerarias de la capital.
Preguntas frecuentes sobre la incorporación de vehículos eléctricos a los servicios necrológicos en La Habana
¿Cuántos vehículos eléctricos se han incorporado a los servicios necrológicos en La Habana?
Se han incorporado un total de 15 vehículos eléctricos al servicio necrológico de La Habana, como parte de un esfuerzo por mejorar el transporte funerario en la capital cubana.
¿Qué problemas enfrentan actualmente los servicios funerarios en Cuba?
Los servicios funerarios en Cuba enfrentan un colapso sostenido, caracterizado por la falta de mantenimiento de los carros fúnebres, escasez de combustible y materiales para ataúdes, y gestión deficiente. Esto ha llevado a demoras prolongadas, traslados improvisados y deterioro extremo en los servicios.
¿Cómo pretende el gobierno cubano mejorar los servicios funerarios en La Habana?
El gobierno cubano ha anunciado la incorporación de vehículos eléctricos y la rehabilitación de crematorios y funerarias en La Habana. Se están reparando equipos en crematorios y mejorando 22 de las 24 funerarias de la capital, con la esperanza de normalizar un servicio esencial para la población.
¿Qué impacto tiene el colapso de los servicios funerarios en las familias cubanas fuera de La Habana?
Las familias cubanas fuera de La Habana continúan enfrentando dificultades significativas para despedir a sus muertos en condiciones mínimamente dignas. La falta de recursos y vehículos adecuados hace que las ceremonias fúnebres sean una experiencia marcada por la improvisación y el deterioro.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.