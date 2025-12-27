Eléctricos y con servicio gratuito: comienzan a operar nuevos vehículos fúnebres en La Habana

Vídeos relacionados:
Un nuevo parque de 15 vehículos fúnebres eléctricos comenzó a operar este sábado en La Habana, con servicio gratuito para la población y respaldo energético propio, informó el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila.
De acuerdo con una nota de Rodríguez en su perfil de Facebook, el proyecto se desarrolló de forma acelerada durante el último mes y fue supervisado recientemente por el presidente Miguel Díaz-Canel junto a las principales autoridades del Partido y el Gobierno en la capital.
Precisó que los vehículos pertenecen a la empresa estatal Servi Axess, perteneciente a la Empresa Comercializadora AXESS, adscrita a su vez al OSDE/GEA del Ministerio del Transporte (Mitrans) y serán utilizados exclusivamente para traslados dentro de la capital cubana.
El titular del Transporte precisó que los costos del servicio serán asumidos por el presupuesto del Estado, por lo que la población no deberá pagar por este tipo de traslado.
Hasta ahora, esta responsabilidad recaía en la Unidad Presupuestada de Servicios Necrológicos del Gobierno Provincial de La Habana, que operaba, según reconoció el propio ministro, “en condiciones difíciles”.
El nuevo parque busca reforzar la cobertura del servicio funerario, en respuesta a una indicación de la dirección del país ante el colapso de los servicios funerarios en la principal urbe cubana, al igual que en todo el país.
Rodríguez subrayó que, al tratarse de vehículos eléctricos, la infraestructura de carga cuenta con respaldo total mediante paneles solares y sistemas de acumulación de energía.
Como último nivel de seguridad, se instaló además un grupo electrógeno de emergencia. Todo el sistema funciona de manera automatizada para priorizar el uso de fuentes renovables, explicó.
Aseguró además que el proveedor de los vehículos asumirá el mantenimiento y las reparaciones necesarias, con el objetivo de preservar el estado técnico de los equipos y evitar que la falta de recursos o las limitaciones habituales deterioren la calidad del servicio con el tiempo.
Aunque el proyecto comenzó en La Habana, el ministro afirmó que forma parte de un plan más amplio que incluye al resto de las provincias del país y al municipio especial Isla de la Juventud.
Este programa prevé la incorporación progresiva de nuevos equipos eléctricos y de combustión, ya contratados.
El financiamiento en divisas procede de los fondos para el Sostenimiento y el Desarrollo del Transporte Público, un mecanismo implementado este año a partir de ingresos en divisas del sector y de los impuestos derivados de la comercialización de vehículos.
Según el Mitrans, estos recursos han permitido la compra de triciclos eléctricos, microbuses Fotón, ecomóviles en Sancti Spíritus, el catamarán V2V, así como neumáticos, baterías y otros insumos.
Los servicios funerarios en Cuba enfrentan un colapso sostenido debido a la falta de mantenimiento de los carros fúnebres, escasez de combustible y materiales para ataúdes, y una gestión deficiente.
Incidentes graves como féretros caídos en vías públicas y cuerpos sin ser trasladados durante horas han evidenciado la severidad de esta crisis.
La situación es especialmente crítica en provincias fuera de La Habana, donde las familias enfrentan la imposibilidad de despedir a sus muertos de manera digna.
