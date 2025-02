Cubano cuenta su experiencia visitando el Coopelia: "Malos tratos y un pelo en el helado"

Vídeos relacionados:

Un cubano que visitó este jueves la heladería habanera Coppelia relató que a pesar de la reciente alza de precios, en la instalación solo recibió malos tratos y hasta encontró un pelo en el helado.

"El día de hoy, 20 de febrero, decidí regresar al emblemático Coopelia, un lugar que no visitaba desde hace algún tiempo. Sabía que los precios del helado habían aumentado, pero confiaba en que este ajuste significaría una mejora en la calidad del servicio. Sin embargo, lo que experimenté no fue más que una decepción", explicó en una publicación de Facebook.

Contó que su primera parada fue en el área de K, donde venden vasitos de helado y barquillos. "Compré dos bolitas en un vaso desechable de cartón a un precio de $70. Aunque parecía un precio elevado, decidí no hacer objeciones. Sin embargo, mientras me comía mi helado, algo inesperado ocurrió: encontré un largo cabello en mi postre. Intenté no molestarme, ya que no quería arruinar mi día, pero esto reflejaba la falta de atención a los detalles".

Afirma que su frustración no terminó ahí. Luego se dirigió a la zona de K y 23 con la intención de probar un "jimagua", que costaba $10 más que las bolitas normales.

"Cuando me lo sirvieron, observé que las bolas de helado eran más pequeñas de lo que esperaba, algo que ya había experimentado en visitas anteriores. Decidí no quejarme por el momento, pero mi incomodidad aumentó cuando, en la mesa vecina, un hombre empezó a reclamar por una ensalada que había recibido", explicó.

Afirma que la dependiente se llevó el jimagua y la ensalada del otro cliente.

"Lo que me trajeron fue un jimagua derretido, con lo que parecía ser agua de helado encima. Además, no coincidían los sabores que había solicitado. En ese momento, decidí no seguir reclamando, pero mi molestia era evidente. No podía entender cómo, con el aumento de precios, el Coopelia no tomaba medidas para garantizar un servicio adecuado y una mejor calidad del producto", subrayó.

En su publicación recordó que varios medios, incluido el noticiero, habían anunciado que el Coopelia ofrecería ahora una mayor variedad de sabores y mejor calidad, algo que no se reflejó en su experiencia.

El internauta reclamó "¿Hasta cuándo seguiremos quejándonos por redes sociales y otros medios sin que se tomen medidas contra el maltrato y el mal servicio en el Coopelia y en otras instituciones?".

A inicios de mes el Coppelia anunció el alza de precios en sus productos.

La icónica heladería de La Habana, reabrió sus puertas tras tres meses de remozamiento, con una oferta variada de especialidades, pero con precios significativamente elevados en comparación con años anteriores.

Según la lista expuesta en el local, compartida en Facebook por el periodista Ricardo Gómez, una ensalada mixta ahora cuesta 155 pesos, mientras que otras especialidades como Super Twins y Tres Gracias se venden a 130 y 105 pesos, respectivamente.

