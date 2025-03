Trump se indigna por retrato en el Capitolio de Colorado: “Obama se ve maravilloso”

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump volvió a generar polémica tras exigir públicamente la retirada de su retrato presidencial del Capitolio del Estado de Colorado, calificando la obra como “distorsionada a propósito” y afirmando que “es tal vez la peor pintura” que haya visto de sí mismo.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump criticó duramente tanto el resultado de la pintura como a su autora, la artista Sarah A. Boardman, quien también realizó el retrato oficial de Barack Obama para el mismo espacio.

Captura de Truth Social/Donald J. Trump

“La artista también hizo al presidente Obama, y él se ve maravilloso, pero el que está sobre mí es verdaderamente el peor. Debe haber perdido su talento al envejecer”, afirmó el mandatario.

Retrato de Obama/X/@BadFoxGraphics

Trump también aprovechó la ocasión para arremeter contra el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, a quien calificó como un “gobernador de izquierda radical” y “extremadamente débil ante el crimen”. “¡Jared debería avergonzarse de sí mismo!”, sentenció.

La historia detrás del polémico retrato

Captura de Truth Social/Donald J. Trump

La controversia en torno al retrato de Trump no es nueva. En 2018, la organización Colorado Citizens for Culture —encargada de financiar los retratos presidenciales en el Capitolio estatal mediante donaciones privadas— no había recibido fondos suficientes para encargar la pintura oficial de Trump.

Según DW, la falta de apoyo generó titulares cuando un activista colocó un retrato falso de Vladimir Putin en el espacio vacío, provocando una fuerte reacción en círculos republicanos.

El incidente llevó al entonces presidente del Senado estatal, Kevin Grantham, a lanzar una campaña en GoFundMe, que logró recaudar los 10.000 dólares necesarios en apenas 32 horas.

La artista Sarah A. Boardman, de origen británico y residente en Colorado Springs, fue seleccionada para realizar el retrato, que tardó aproximadamente cuatro meses en completar. La obra se basó en una fotografía aprobada por el Comité Asesor del Edificio del Capitolio y fue inaugurada en agosto de 2019.

Boardman defendió su trabajo alegando que buscó mantener un estilo realista y neutral, similar al de otros retratos presidenciales. “Mi retrato del presidente Trump ha sido calificado de reflexivo, no conflictivo, no enfadado, no feliz, no tuitero”, dijo en declaraciones a la revista Time.

En entrevista con el Colorado Times Reporter, también afirmó que su política personal no influye en su arte: “Cuando empiezo a pintar un retrato, es el retrato, el parecido y la ‘esencia’ del sujeto lo que intento retratar. Cualquier sentimiento personal sobre cualquier tema no es relevante”.

Por ahora, el retrato continúa en exhibición en el Capitolio estatal, como parte de la galería presidencial.

