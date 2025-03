Madre cubana conmueve con su testimonio tras pasar más de 24 horas sin electricidad

Una madre cubana ha vuelto a exponer la dura realidad que enfrenta la población en la isla debido a la crisis energética. En un video compartido en TikTok, la joven @anita.cubanita64 relató su experiencia tras haber pasado más de 24 horas sin electricidad, mostrando las dificultades que esto le genera para alimentar a su hijo y realizar sus actividades diarias.

En el video, la joven madre explica cómo tuvo que cocinar con el poco gas que le queda, ya que la falta de electricidad no le permitió usar ningún otro medio. También se vio obligada a comprar pan a un vendedor ambulante porque, según comenta, "no están haciendo pan para la población". Para alimentar a su hijo, tuvo que aplastar su puré porque no tenía batidora, un problema recurrente que ya ha denunciado anteriormente en sus redes sociales.

Lo más leído hoy:

Uno de los momentos más impactantes del video es cuando la madre muestra un frasco de medicamento que compró por 1 800 pesos cubanos, reflejando también la crisis económica y el alto costo de los productos esenciales en la isla. Al no poder realizar sus actividades con normalidad en su hogar, terminó yendo a la casa de una amiga en un "circuito priorizado", donde sí había corriente, para tomar un respiro y arreglarse las uñas.

El testimonio de @anita.cubanita64 ha generado una ola de reacciones en TikTok, donde muchos usuarios han expresado su solidaridad y otros han cuestionado la situación en Cuba. "Estoy dos horas sin luz y ya no aguanto y eso que tengo datos en el cel", comentó una persona, contrastando su realidad con la de la madre cubana. "Dios mío, si uno con un ratico que le quitan la luz sufre, imagínate horas así y sin agua es otro dolor más. Dios tenga piedad de ese país y su gente. Saludos desde Venezuela", expresó una seguidora.

Otros comentarios mostraron indignación por la crisis en la isla. "De verdad que ustedes pasan muchas cosas malas, no es justo. La limitación a estar bien no debe justificarse por idealismos de algunos", escribió un usuario. "Pobres cubanos, eso no es vida y nadie hace nada por ayudarlos", agregó otro. También hubo preguntas sobre el sistema de apagones en la isla: "¿Qué significa circuito priorizado?", preguntó una usuaria.

Esta no es la primera vez que @anita.cubanita64 denuncia las condiciones en las que vive. En otra ocasión, mostró cómo la comida de su hijo se echó a perder por la falta de refrigeración. También ha documentado las dificultades para cocinar en medio de apagones. En otro video, respondió a críticas sobre por qué no emigra, explicando que salir de Cuba no es tan fácil y que no podía esperar una mejoría para formar su familia. "Si iba a esperar a que Cuba mejorara para tener un bebé, no iba a tener familia nunca", afirmó en aquel momento.

Los apagones en Cuba se han vuelto una situación crónica. Según la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), la crisis se debe a averías en varias termoeléctricas, mantenimientos programados y la falta de combustible, lo que ha generado días enteros sin electricidad en distintas provincias del país.

Recientemente, una cubana en España, identificada como @lapelua68, explotó en redes tras conocer que su familia en Pinar del Río había estado 22 horas sin electricidad, denunciando la falta de soluciones del gobierno. "Mi madre, mi familia, no pueden comer, no pueden lavar, no pueden hacer nada por el puto gobierno que tiene la puta isla de Cuba", manifestó con frustración.

A pesar de que la UNE aseguró que este jueves la situación podría mejorar ligeramente, lo cierto es que el sistema eléctrico cubano sigue en crisis. Varias termoeléctricas siguen fuera de servicio y algunas provincias han reportado cortes de hasta 40 horas sin electricidad. La UNE ha implementado apagones programados en La Habana, pero la población sigue enfrentando incertidumbre.

Mientras el gobierno cubano sigue sin ofrecer respuestas concretas a la crisis eléctrica, los ciudadanos deben buscar maneras de sobrellevar los apagones y la falta de recursos. Testimonios como el de @anita.cubanita64 se han convertido en una ventana a la dura realidad que enfrentan muchas familias cubanas, quienes, a pesar de las adversidades, continúan luchando por sobrevivir.

Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba