Madre cubana desesperada tras quedar varada en México con sus tres hijas

Daelmis Nodarse es una madre cubana que se encuentra varada en México junto a sus tres hijas menores de edad en espera de una oportunidad para reunirse con su esposo en Estados Unidos.

Como miles de migrantes, su cita con CBP One fue cancelada tras la implementación de las nuevas medidas del gobierno de Donald Trump, dejándola en un limbo migratorio.

“Me siento mal porque vine con la ilusión de, gracias a la cita (con CBP One), poder reunificar a mi familia después de cinco largos años”, expresó Nodarse en entrevista con Univision.

Su esposo reside en Miami y es un activista político con un I-220A.

Desde la distancia, comparte la desesperación de su familia, pero insiste en que deben seguir el camino legal.

“Me siento desesperado, siento unos deseos enormes de volver a tenerlas aquí junto conmigo, pero debe ser de la manera legal, debe ser de la manera correcta”, afirmó.

La mujer y sus hijas llevan cinco meses en Tapachula, en el sur de México, una ciudad que se ha convertido en refugio forzado para miles de migrantes que intentaban cruzar de manera regular a Estados Unidos. Ahora, sin un plan claro para avanzar, su situación es incierta.

La crisis migratoria en la frontera

El caso de esta familia refleja la realidad de miles de cubanos y de otras nacionalidades atrapados en la frontera entre México y Estados Unidos, quienes esperaban su cita con CBP One cuando entraron en vigor las nuevas restricciones migratorias.

A pesar de las medidas impuestas por Trump, este domingo partió desde Tapachula una nueva caravana de migrantes, en su mayoría cubanos y venezolanos, rumbo a la frontera norte.

La desesperación por encontrar una solución ha llevado a muchos a tomar riesgos, mientras otros optan por esperar alguna resolución legal.

Abogados recomiendan no cruzar ilegalmente

El abogado de inmigración José Guerrero, en declaraciones al citado medio de prensa advirtió que quienes intenten cruzar ilegalmente serán detenidos y deportados rápidamente a México.

“En este momento lo que estamos recomendando es que deben esperar, no deben cruzar la frontera ilegalmente porque serán detenidos y serán deportados rápidamente a México”, explicó.

Sobre la duración de esta situación en la frontera, el abogado indicó que no hay un tiempo estimado para que la crisis se resuelva.

“Como se ha declarado una emergencia en la frontera, pudiera ser que esto va a demorar posiblemente unos meses, pero hay que tener paciencia, porque si usted entra y lo deportan, entonces tendrá un castigo de cinco años”, señaló Guerrero.

México, un refugio inestable para los migrantes

Mientras tanto, en México, la situación se complica para quienes buscan permanecer en el país de manera legal.

Algunos migrantes han optado por quedarse en territorio mexicano y obtener documentos de residencia, pero los trámites son lentos y el acceso a oportunidades laborales es limitado.

“Yo vine para quedarme en México, para hacer mis papeles aquí en México, porque mi intención es quedarme en México, no ir para ninguna parte, y por eso es que me molesta tanto que se me han demorado los papeles, porque yo quiero trabajar, hacer una vida aquí”, declaró una cubana que se encuentra en esa situación.

En Tapachula, la crisis ha desbordado la capacidad de atención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo que ha llevado a que miles de migrantes tengan que esperar meses para recibir una respuesta sobre su estatus.

La situación ha provocado disturbios en varias ocasiones, obligando a las Fuerzas Armadas a intervenir para evitar enfrentamientos.

Ante el colapso de los refugios y la creciente presión en la frontera, el gobierno de México ha comenzado a crear y ampliar albergues para recibir a los migrantes deportados desde Estados Unidos.

Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo la constante para miles de personas que, como Daelmis y sus hijas, continúan atrapadas en la espera de una oportunidad para reunirse con sus seres queridos.

