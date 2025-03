La presión popular funciona: Empresa Eléctrica reinstala lámparas de Díaz-Canel tras protesta en Baire

La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba volvió a instalar una lámpara del alumbrado público que había colocado para una visita de Díaz-Canel al pueblo de Baire, y que nada más acabarse el acto oficial, sus operarios se la llevaron.

La empresa decidió "rectificar" tras la publicación en CiberCuba de una protesta de varias vecinas de la localidad, quienes se enfrentaron a los funcionarios estatales porque las estaban dejando otra vez a oscuras.

"Nueva actualización mi gente, ¡Nos pusieron la lámpara otra vez! Y no solo esto, todas las que fueron quitadas en este pueblo serán devueltas. Muchas gracias a todos por compartir", anunció en el grupo de Facebook "Revolico Baire" la usuaria Ruth María.

Días antes, Ruth difundió un video en el que se veía a los residentes de Baire, municipio Contramaestre, criticar a la empresa por poner una lámpara en una farola de la calle 15 para alumbrar el acto de Díaz-Canel, y luego de las fotos usuales, los mismos operarios pasaron a retirar la luminaria.

La mujer aclaró ahora que no tuvo ningún problemas ni con la Policía ni con la Seguridad del Estado por su publicación. "Solo demostré que no hay que quedarse callado ante ninguna injusticia, que sí se puede y que la voz del pueblo tiene que ser escuchada".

Varios afectados coincidieron con ella.

"Aquí el que se queja y denuncia en las redes sociales, ya está confirmado que es como se resuelve algunas cosas", expresó un joven modelo.

"Así es como debe ser, la mayoría de problemas que presenta este país es por la sinvergüenzura que tienen los dirigentes", subrayó una laboratorista.

"Si se quedan callados se quedan sin lámparas", aseguró una mujer.

Al parecer, no es la primera vez que en Baire se instalan lámparas y luego se retiran tras un acto político. Según explicó un responsable de la instalación, que dijo tener relación con el Ejército, eso lo hacen cada vez que hay una actividad del Partido Comunista porque no hay luminarias en el país. Por tanto, la farola de Baire no podría ser iluminada nuevamente hasta que entren otras, supuestamente del extranjero, algo bastante improbable en las actuales circunstancias de Cuba.

"Mentiras y más mentiras. Al final resultó. Estos espacios informativos en las redes sociales son poderosos", comentó en la publicación de Revolico un ingeniero.

"¡Dios mío! Entonces la explicación que dio el muchacho, ¿era mentiras?", cuestionó una mujer.

"Viste como engañan al pueblo. Y así decían que no había más lámparas, falta de respeto que son todos", señaló otra.

El día de la protesta, el responsable de la brigada encargada de dejar sin luz la calle 15 de Baire aclaró que no se iban a llevar la lámpara sino "lo de adentro", o sea, la luminaria.

"¿Pero cómo nos vamos a alumbrar nosotros si quitan esa lámpara?", reclamaron los afectados.

Según aclaró entonces el jefe de operaciones, ellos mismos dictaminaron que la lámpara que estaba anteriormente en esa esquina tenía el transformador dañado.

La respuesta oficial es que en el país no tienen luminarias. "Las luminarias se están cogiendo cuando se va a hacer un acto. Se le ha explicado a los delegado que tenemos equis planteamientos y no hay lámparas para reponer. Esta lámpara la vamos a poner ahora en Los Negros y así. Desgraciadamente estamos así. Tenemos que recogerla y volver a ponerla en otro acto ", señaló el directivo en tono conciliador.

