El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine no pudo contener la risa tras ver un video humorístico publicado por su novia, la cantante cubana Hallel Génesis, en el que bromea sobre las excusas típicas que dicen los hombres cuando reciben una llamada misteriosa.

"¿Yo chequeo tu celular? ¿Vamos a empezar esos juegos? Jajajajajaja muerto, me siento atacado", escribió el artista en los comentarios del clip, dejando claro que se tomó con humor la parodia que hizo su pareja.

El video, titulado “Cuentos típicos de los hombres cuando reciben una llamada misteriosa”, muestra a Hallel interpretando a un hombre que trata de justificar una llamada de una mujer llamada Rachel ante su supuesta novia.

"Yo no sé quién es la loca esa que me está llamando. A ella es la prima de Carlito, él y yo estudiamos juntos y esa jeva siempre estaba encima de mí. Dame la mano, no pasa nada", dice el personaje masculino que interpreta la cubana.

La escena, cargada de ironía y cotidianidad, parece haber tocado una fibra sensible (o divertida) en el intérprete de “GOOBA”, quien reaccionó rápidamente con un comentario que ha generado carcajadas entre los seguidores de ambos artistas.

Hallel Génesis, que ha ido ganando popularidad en redes sociales no solo por su música sino también por su carisma y sentido del humor, mantiene una relación sentimental con Tekashi desde hace meses, relación que ambos han compartido abiertamente en redes.

