Boxeador cubano Yordenis Ugás califica de "desastre" su primera compra en Amazon y muestra por qué

Vídeos relacionados:

El boxeador cubano Yordenis Ugás sorprendió a sus seguidores con una anécdota que no tardó en hacerse viral: su primera compra personal en Amazon resultó ser, según sus propias palabras, "un desastre".

En un post lleno de frustración pero también de humor, Ugás explicó lo sucedido: “Hice mi primer pedido personal en Amazon y fue un desastre, no tengo costumbre”.

Lo más leído hoy:

El púgil había adquirido un espejo en casi 1,600 dólares para su casa en Las Vegas, pero la compra terminó en decepción cuando el artículo llegó roto.

“No es para mí, es para que se tiren fotos en la casa de Vegas y mira cómo llegó”, lamentó, mostrando una fotografía del espejo completamente destrozado.

“Estas personas que traen las cosas de estas compañías se parecen a los del aeropuerto tirando las maletas. Un desastre”, añadió.

“Y lo otro se tardó más de dos meses”, añadió, haciendo referencia a otro artículo que también solicitó y que llegó con una demora inusual.

En tono resignado, Ugás bromeó sobre su falta de afinidad con las compras digitales.

“Ya no pido más nada en internet. Amazon no es malo, malo soy yo. No nací para pedir cosas en internet, soy muy a la antigua. Creo que seguiré comprando como siempre, en persona”, concluyó.

Captura de Facebook/Yordenis Ugás

El debate se encendió en redes

Las redes no tardaron en llenarse de comentarios, bromas y consejos.

“Lo que te mandaron fue 7 años de mala suerte", apuntó la activista Lara Crofs, a lo que otro internauta añadió: "Compadre, lo que te enviaron fue un rompecabezas".

Varios usuarios coincidieron en que la entrega de artículos frágiles no es el fuerte de Amazon.

“Yo compré una mesa y las tres veces llegó el cristal partido”, “Tuve que pedir el espejo tres veces para que llegara uno entero”, apuntaron dos usuarios siguiendo esa línea.

“Hay cosas que no se pueden pedir por Amazon, como un espejo de ese tamaño. Mejor es comprarlas en persona o directamente de una tienda especializada”, apuntó un tercero.

Entre la crítica y la defensa de Amazon

Aunque muchos señalaron posibles fallos en la cadena logística, la mayoría coincidió en que Amazon suele responder de manera eficiente ante este tipo de situaciones.

“Amazon te lo reemplaza sin problema o te devuelve la plata”, fue una de las recomendaciones más repetidas. Incluso algunos empleados o ex empleados de la empresa participaron en el debate: “Trabajo en Amazon y te aseguro que hacemos todo lo posible para que llegue bien, pero a veces la última milla es clave”, comentó uno

Por otro lado, varios defendieron la plataforma a capa y espada: “Desde 2009 soy miembro de Prime y jamás he tenido un problema”, aseguró un fan destacado.

Otro subrayó: “Amazon tiene la mejor política de devoluciones, solo sube la foto y te reembolsan o te mandan uno nuevo”.“Estamos en USA, devuélvelo y ya, pero te entiendo, yo también prefiero ir a la tienda”, escribió una usuaria.

Un caso de vieja escuela en la era digital

Más allá de la anécdota puntual, Ugás dejó claro que su disgusto no es tanto contra Amazon sino contra su propia falta de costumbre con el comercio electrónico.

“No es el problema de ellos, no es Amazon, soy yo, que soy demasiado a la antigua. Estoy muy atrasado en esas cosas”, reiteró en una de las respuestas a sus seguidores.

Esta sinceridad generó empatía entre varios usuarios que también confesaron sentirse más cómodos con las compras tradicionales. “Yo pido hasta las gomas del carro, hasta ahora todo me ha llegado bien”, escribió otro usuario. Sin embargo, la mayoría coincidió en que artículos frágiles y voluminosos, como espejos, pueden correr más riesgos durante el transporte.