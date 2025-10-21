¡Casi ha pasado un año desde que llegó! Yordenis Ugás no pierde oportunidad de celebrar con su mamá y juntos festejaron

El boxeador cubano Yordenis Ugás celebró una fecha muy especial junto a su madre, a casi un año de haber logrado reunirla con él en Estados Unidos.
A través de sus redes sociales, Ugás compartió una imagen en la que aparece sonriente junto a su madre durante un paseo en bote por la bahía de Miami.
En la publicación, el deportista escribió un emotivo mensaje: “Feliz cumpleaños religioso a mi madre querida. Que Yemayá la bendiga siempre”, acompañado de un emoji de oración y un corazón.
La madre del campeón llegó a Estados Unidos en noviembre de 2024, tras 14 años de separación, un sueño que Ugás venía persiguiendo desde hacía tiempo.
En ese entonces, el boxeador expresó su enorme felicidad por poder tener a su madre a su lado después de tantos años lejos, separados por las circunstancias del exilio cubano.
Desde su llegada, madre e hijo se han mostrado inseparables, compartiendo momentos familiares y celebraciones en Miami, donde Ugás reside actualmente.
El gesto del boxeador refleja no solo su devoción por su madre, sino también su conexión con las tradiciones afrocubanas, al dedicarle la fecha a Yemayá, orisha protectora de las madres y del mar.
Preguntas frecuentes sobre Yordenis Ugás y su vida personal
¿Por qué fue tan especial la celebración del cumpleaños de la madre de Yordenis Ugás en Estados Unidos?
La celebración del cumpleaños de la madre de Yordenis Ugás fue especial porque marcó el primer cumpleaños de Milagros en Estados Unidos después de su llegada en noviembre de 2024, tras 14 años de separación debido a las circunstancias del exilio cubano. Ugás y su madre disfrutaron de un paseo en yate por Miami, reflejando la importancia de este reencuentro familiar.
¿Cuál es la relación de Yordenis Ugás con su madre?
Yordenis Ugás tiene una relación muy cercana y emotiva con su madre, Milagros. Después de 14 años separados, lograron reunirse en Estados Unidos, un logro que Ugás había perseguido durante mucho tiempo. Desde entonces, se han mostrado inseparables, compartiendo momentos familiares y celebraciones significativas.
¿Qué significado tiene Yemayá en la celebración de Ugás con su madre?
Yemayá es una orisha en la religión afrocubana que simboliza la protección de las madres y el mar. Yordenis Ugás dedicó el cumpleaños religioso de su madre a Yemayá, reflejando su devoción por las tradiciones afrocubanas y su conexión espiritual con su madre, quien es una figura central en su vida.
¿Cómo ha impactado el reencuentro con su madre en la vida de Yordenis Ugás?
El reencuentro con su madre ha sido un evento profundamente emotivo y significativo para Yordenis Ugás. Después de 14 años separados, tener a su madre a su lado ha sido una bendición que Ugás celebra constantemente, reflejando la importancia del apoyo familiar en su vida y en su carrera como boxeador.
