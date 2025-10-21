¡Casi ha pasado un año desde que llegó! Yordenis Ugás no pierde oportunidad de celebrar con su mamá y juntos festejaron

El boxeador cubano Yordenis Ugás celebró una fecha muy especial junto a su madre, a casi un año de haber logrado reunirla con él en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Ugás compartió una imagen en la que aparece sonriente junto a su madre durante un paseo en bote por la bahía de Miami.

En la publicación, el deportista escribió un emotivo mensaje: “Feliz cumpleaños religioso a mi madre querida. Que Yemayá la bendiga siempre”, acompañado de un emoji de oración y un corazón.

Yordenis Ugás / Instagram

La madre del campeón llegó a Estados Unidos en noviembre de 2024, tras 14 años de separación, un sueño que Ugás venía persiguiendo desde hacía tiempo.

En ese entonces, el boxeador expresó su enorme felicidad por poder tener a su madre a su lado después de tantos años lejos, separados por las circunstancias del exilio cubano.

Lo más leído hoy:

Desde su llegada, madre e hijo se han mostrado inseparables, compartiendo momentos familiares y celebraciones en Miami, donde Ugás reside actualmente.

El gesto del boxeador refleja no solo su devoción por su madre, sino también su conexión con las tradiciones afrocubanas, al dedicarle la fecha a Yemayá, orisha protectora de las madres y del mar.