Yordenis Ugás celebra llegada de José Daniel Ferrer a Miami: "Seguiremos pidiendo libertad para todos nuestros héroes"

Vídeos relacionados:

El boxeador cubano Yordenis Ugás calificó como “un día especial” la llegada a Miami del opositor José Daniel Ferrer y su familia, desterrados de Cuba por el régimen de La Habana.

“Hoy los cubanos que vivimos en libertad tuvimos un día especial. Recibimos a José Daniel Ferrer y su familia en tierras de libertad”, escribió Ugás en un mensaje publicado en su perfil de Facebook, acompañado de una fotografía junto al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

“Gracias a Dios por su fortaleza y su corazón llegó con salud y emoción. Pero sale de Cuba con su dignidad intacta y con su frente en alto. Uno de los hombres más valientes de Cuba”, añadió el deportista.

Ugás recordó el largo encarcelamiento de Ferrer y pidió respeto hacia él dentro de la comunidad cubana en el exilio. “Varios tiempos en prisiones por más de una década y un luchador por la libertad de nuestro país y de nuestras familias. No nos debe nada, hizo su parte, hizo su sacrificio desgraciadamente por un pueblo que no lo apoyó. Les doy las gracias por su lucha. Espero cada cubano en nuestra comunidad le brinde respeto y lo trate como un héroe, como nuestro héroe”, escribió.

El campeón cubano de boxeo afirmó que continuará exigiendo libertad para los presos políticos que permanecen en Cuba. “Seguiremos pidiendo libertad para todos los presos políticos que quedan en nuestro país. Seguiremos pidiendo libertad para todos nuestros héroes. Dios, Patria, Vida, Libertad”, concluyó.

El mensaje en Facebook del boxeador se produce poco después de la llegada de Ferrer a Estados Unidos, tras ser desterrado directamente desde la prisión de Mar Verde hasta el aeropuerto de Santiago de Cuba, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Ferrer viajó acompañado por su esposa, Nelva Ismarays Ortega Tamayo, y tres de sus hijos, y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Miami por activistas y miembros del exilio.

Lo más leído hoy:

Ugás mantiene una relación cercana con la familia Ferrer desde hace más de una década. En una historia que compartió en enero de este año, el boxeador recordó que conoció a Luis Enrique Ferrer, hermano del opositor, en 2012, cuando quiso involucrarse en proyectos de apoyo a la oposición dentro de la isla. “Me contó toda la historia de la primavera negra, en la cual los dos fueron sentenciados a casi 30 años de prisión”, escribió entonces Ugás.

Ya en 2023, el púgil había manifestado públicamente su admiración por el líder opositor, al que llamó “el hombre más valiente de Cuba” y a comienzos de este año, tras hablar con Ferrer por teléfono, aseguró sentirse “honrado” por su aprecio y aceptó su propuesta de tener una conversación pública, afirmando que sería “un honor”, según expresó en redes sociales.

Muestras de apoyo tras destierro de José Daniel Ferrer

El destierro de José Daniel Ferrer ha generado una amplia ola de solidaridad entre figuras del exilio, la cultura y la política. Voces como las de la congresista María Elvira Salazar, el congresista Carlos A. Giménez y el artista Yunior García Aguilera condenaron el destierro y destacaron el simbolismo de su llegada a Estados Unidos como un acto de resistencia frente al régimen cubano.

La cantante La Diosa le dio la bienvenida con un mensaje en el que lo llamó “un héroe que verdaderamente merece respeto”. “Ha hecho muchísimo por los cubanos, ha dejado muchísimos años de su vida en las mazmorras, que eso no se lo va a quitar nadie”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

El cantautor Willy Chirino también publicó un mensaje en el que calificó al líder de la UNPACU como “uno de los verdaderos héroes de la lucha por la libertad de Cuba”. “Ansioso de verte en persona, darte un abrazo y agradecerte por todo lo que has hecho y te falta por hacer en favor de nuestro pueblo”, escribió el artista.

Desde la sede de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), la activista Rosa María Payá afirmó que Ferrer es “un héroe de todos los cubanos” y aseguró que “este exilio va a ser corto”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró la llegada del opositor y exigió la liberación de los más de 700 presos políticos que aún permanecen encarcelados en la isla.

Primeras palabras de Ferrer desde el exilio

En su primer mensaje desde Miami, José Daniel Ferrer agradeció a quienes hicieron posible su salida del país y reafirmó su compromiso con la causa democrática cubana. “La lucha continúa con redobladas fuerzas. Debemos unirnos y hacer que nuestra lucha por la libertad sea muy efectiva. Hay que tumbar a la infame y criminal tiranía, hay que salvar a Cuba”, escribió en su perfil de Facebook.

Tras su llegada a la ciudad, fue homenajeado con la medalla Truman-Reagan a la libertad, otorgada por organizaciones del exilio en reconocimiento a su trayectoria como opositor.

Preguntas frecuentes sobre el destierro de José Daniel Ferrer y la reacción de Yordenis Ugás