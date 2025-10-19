Yordenis Ugás y Olivia revelan cómo empezó su historia de amor (y no fue en redes sociales)

Vídeos relacionados:

El amor llegó sin avisar para el boxeador cubano Yordenis Ugás y su novia Olivia, quienes han compartido en redes cómo se conocieron y cómo comenzó la historia que hoy celebran con complicidad y romanticismo.

En un reciente post de TikTok, Olivia publicó dos fotos junto al excampeón mundial, acompañadas de un mensaje que derritió a sus seguidores: “Estuvimos en el mismo lugar, estuvimos frente a frente uno del otro, cada quien en su mundo, sin determinar la existencia del otro, hasta que la vida se encargó de juntarnos en el momento exacto”.

La pareja, que ya cumplió su primer año de relación, ha contado que no se conocieron por redes sociales ni por casualidades digitales. “No nos conocimos por Instagram ni por TikTok”, aclaró ella en una de las imágenes, dejando claro que lo suyo fue un encuentro real, de esos que la vida se encarga de provocar cuando menos se espera.

Desde entonces, Yordenis y Olivia no se han separado. Él, siempre con su estilo humilde y agradecido, ha dicho que ella “arruinó su plan de estar solo”, y que gracias a esa coincidencia encontró en Olivia una compañera que lo ha ayudado a crecer personal y emocionalmente.

En redes, los seguidores no tardaron en reaccionar a la historia. “Muy linda pareja, Dios los bendiga” o “Que viva el amor”, fueron algunos de los comentarios que inundaron el TikTok de Olivia, donde la pareja acumula miles de reacciones entre halagos, risas y emoticones de corazones.

Más allá de los comentarios, lo cierto es que Yordenis Ugás y Olivia parecen disfrutar de una relación sólida y divertida. Su historia demuestra que, aunque vivan en un mundo lleno de redes y filtros, todavía hay amores que comienzan cara a cara… en el momento exacto. ¡Qué viva el amor!

