Yordenis Ugás y Olivia revelan cómo empezó su historia de amor (y no fue en redes sociales)

El amor llegó sin avisar para el boxeador cubano Yordenis Ugás y su novia Olivia, quienes han compartido en redes cómo se conocieron y cómo comenzó la historia que hoy celebran con complicidad y romanticismo.
En un reciente post de TikTok, Olivia publicó dos fotos junto al excampeón mundial, acompañadas de un mensaje que derritió a sus seguidores: “Estuvimos en el mismo lugar, estuvimos frente a frente uno del otro, cada quien en su mundo, sin determinar la existencia del otro, hasta que la vida se encargó de juntarnos en el momento exacto”.
La pareja, que ya cumplió su primer año de relación, ha contado que no se conocieron por redes sociales ni por casualidades digitales. “No nos conocimos por Instagram ni por TikTok”, aclaró ella en una de las imágenes, dejando claro que lo suyo fue un encuentro real, de esos que la vida se encarga de provocar cuando menos se espera.
Desde entonces, Yordenis y Olivia no se han separado. Él, siempre con su estilo humilde y agradecido, ha dicho que ella “arruinó su plan de estar solo”, y que gracias a esa coincidencia encontró en Olivia una compañera que lo ha ayudado a crecer personal y emocionalmente.
En redes, los seguidores no tardaron en reaccionar a la historia. “Muy linda pareja, Dios los bendiga” o “Que viva el amor”, fueron algunos de los comentarios que inundaron el TikTok de Olivia, donde la pareja acumula miles de reacciones entre halagos, risas y emoticones de corazones.
Más allá de los comentarios, lo cierto es que Yordenis Ugás y Olivia parecen disfrutar de una relación sólida y divertida. Su historia demuestra que, aunque vivan en un mundo lleno de redes y filtros, todavía hay amores que comienzan cara a cara… en el momento exacto. ¡Qué viva el amor!
Preguntas frecuentes sobre la relación de Yordenis Ugás y Olivia
¿Cómo se conocieron Yordenis Ugás y Olivia?
Yordenis Ugás y Olivia se conocieron cara a cara, sin la intervención de redes sociales ni plataformas digitales. Fue un encuentro inesperado que la vida se encargó de provocar en el momento exacto, según han compartido ambos en sus publicaciones personales.
¿Cuándo oficializaron su relación Yordenis Ugás y Olivia?
Oficializaron su relación en abril de 2025, cuando Yordenis Ugás publicó una foto con Olivia en su cuenta de Instagram, mostrando al mundo que estaba enamorado. Desde entonces, la pareja ha compartido múltiples momentos juntos en redes sociales.
¿Cómo celebraron Yordenis Ugás y Olivia su primer aniversario?
La pareja celebró su primer aniversario con una sorpresa especial en Tulum, México. Yordenis Ugás preparó una habitación decorada con pétalos de rosas y elementos románticos, lo que dejó a Olivia visiblemente sorprendida y emocionada por el gesto.
¿Cómo ha respondido Yordenis Ugás a los comentarios racistas sobre su relación?
Yordenis Ugás ha condenado firmemente los comentarios racistas recibidos en redes sociales tras la publicación de una imagen con Olivia. En su respuesta, dejó claro que no tolerará la discriminación y que su elección de pareja no está condicionada por el color de la piel, sino por el amor y la conexión genuina que comparten.
