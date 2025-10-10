Yordenis Ugás revela cómo lo afectó la muerte de El Taiger: "¿A alguien más le pasó?"

En el primer aniversario de la muerte del reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldivar, conocido como El Taiger, el boxeador Yordenis Ugás compartió un emotivo testimonio en video sobre cómo vivió aquellos días tras el trágico suceso.

“Hey ¿cómo están? Oye familia, el año pasado, se cumplió un año lo que le pasó al Taiger, ¿no?”, comienza diciendo Ugás en un reel publicado en su cuenta oficial de Facebook, donde reflexiona sobre el impacto emocional que le provocó el tiroteo que terminó con la vida del artista.

“Yo no sé a quién más le pasó eso, pero yo en esos días, yo entré en pánico, yo revisaba las pistolas”, confesó el ex campeón mundial de boxeo, que también reveló que en ese momento estaba empezando una relación sentimental. “Entonces yo estaba comenzando a salir con mi novia… yo le hablaba a eso y ella fue revisando las pistolas y esto, y decía ‘las bandas’, no, no, algo loco”.

En el video aparece acompañado de su pareja, a quien señala como testigo de ese proceso. “Dije voy a hacerle el video con ella porque ella es la testigo, porque a lo mejor yo lo digo así y la gente va a decir ‘Ugás está inventando una historia’, ella lo vivió porque estábamos comenzando”.

“Yo no sé a quién más, si a alguien más le pasó algo así, si alguien más se sintió... sobre todo los muchachos de la calle”, concluyó, antes de desear un buen fin de semana a sus seguidores.

Las palabras de Ugás llegan poco antes del homenaje que se realizará hoy, 10 de octubre, en el Cementerio de Colón, en La Habana, donde se espera que familiares, amigos y seguidores de El Taiger se reúnan para rendir tributo al artista, fallecido hace exactamente un año tras recibir un disparo en la cabeza.

La iniciativa ha sido promovida por Teresa Padrón, exmánager del cantante, bajo el mensaje: “Honrando la memoria de José Manuel Carbajal Zaldivar – El Taiger. Un año después seguimos recordando tu legado, tu música y tu esencia que nunca se apaga”.

Yordenis Ugás fue, además, una de las figuras públicas cubanas que reaccionó a la noticia del mortal ataque al artista en octubre de 2024. En ese momento, expresó en su perfil de Facebook: “Una cosa es que tenga diferencias de opinión, pensamiento, comportamiento, y otra cosa es estar en una cama luchando por su vida”.

Tras confirmarse la muerte del reguetonero, Ugás escribió un sentido mensaje de despedida en Instagram: “En paz descanse campeón”, y agregó: “Pienso que nunca pudiste superar la muerte de tus padres y ahora vuela vuela y reúnete con ellos y vuelve a ser feliz”.

“A pesar de que te asesinaron (ahora necesitamos agarrar el culpable), pienso que te vas en tus propios términos”, escribió también, recordando momentos compartidos con El Taiger, como un cumpleaños en que su hijo cantaba junto a él.

“Dejas muchos fans que siempre te recordarán. En paz descanse José Manuel Carbajal”, concluyó entonces el boxeador.