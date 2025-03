"Todo el mundo está muy asustado": Cubanos con I-220A enfrentan miedo y largas colas en oficina de ICE en Miramar

Cada día, cientos de inmigrantes, muchos de ellos cubanos con I-220A, acuden a sus citas obligatorias a la oficina de ICE en Miramar, en el condado de Broward, con la incertidumbre de si podrán regresar a casa o serán detenidos.

“Me siento nervioso porque si algo me pasa, mi familia se queda sin sustento”, dijo en declaraciones a Univision, Yasel Gutiérrez, quien, acompañado por su esposa e hijo, se presentó esta semana en la oficina , consciente de los riesgos pero decidido a cumplir con la ley.

Lo más leído hoy:

“Estoy con un pie aquí y otro no sé dónde, porque estando aquí no estoy legalmente aquí”, admitió.

“Todo el mundo está muy asustado, hay muchas personas que no quieren ni asistir a las citas”, explicó Royma Alarcón, otra de las personas presentes.

Mientras tanto, en las afueras de la sede de ICE, varias organizaciones pro-inmigrantes han instalado puntos de apoyo para brindar ayuda a los que aguardan bajo el sol.

"Vienen de lugares muy lejanos, hemos empezado a traer café, agua para los mayores y snacks para los niños", contó Yaquelin López, del American Friends Service Committee, mientras sostenía una pancarta con el mensaje: “El amor no conoce fronteras”.

La cita de Yasel estaba programada para las 8:30 de la mañana, pero la incertidumbre se prolongó durante horas. Su esposa, que lo esperaba con su hijo, comenzó a preocuparse al ver patrullas de ICE saliendo del recinto con detenidos a bordo.

Finalmente, pasada la una de la tarde, el joven.

"No me preguntaron nada, solo si tenía fecha de corte, y me dieron cita para el próximo año", relató aliviado

“Todo el mundo estaba nervioso”, concluyó, describiendo el sentimiento común en la sala de espera de ICE.

En los últimos días, coincidiendo con la tensión creciente vinculada con la detención de un grupo de cubanas con I-220A el pasado 10 de marzo, el abogado Wilfredo Allen insistió en que, pese a casos puntuales, continúan siendo mayoría los cubanos con I-220A que no tienen problema alguno en sus citas con ICE.

Del grupo de cubanas detenidas se conocen los casos de Laura de la Caridad González Sánchez, de 26 años; Yadira Cantallops, quien es madre de un niño pequeño; Denice Reyes, cuyo esposo está desesperado y Beatriz Monteagudo, cuya madre ha pedido ayuda desde Cuba para poder costear un abogado para la joven.

Las cubanas fueron sacadas del centro de detención de Broward el fin de semana y trasladadas primero a Arizona y luego a un centro de detención de migrantes en San Diego, en el estado de California.

Los familiares de las afectadas temen que el destino último sea la deportación.

Congresista María Elvira Salazar da la cara

La congresista María Elvira Salazar envió un mensaje esta semana a los migrantes con I-220A en el precisó que conversó con altos funcionarios de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a los que pidió “encarecidamente” que no detengan a más cubanos y que dejen que sus casos de asilo sean escuchados.

"Estoy muy consciente de las detenciones de los cubanos con I-220A durante sus citas en Miramar y estoy investigando a fondo lo que está pasando”, advirtió la congresista cubanoamericana al inicio de un cálido mensaje de apoyo publicado en X.

“Recientemente conversé con altos funcionarios de ICE y de Homeland Security, y les he pedido encarecidamente que no detengan a los cubanos con I-220A y que dejen que sus casos de asilo sean escuchados”, añadió.

María Elvira recordó que desde la Administración Biden ella intentó buscar una solución para los cubanos que figuran bajo ese estatus, e insistió en que no va “a dejar de luchar hasta que sea necesario".

"Pueden estar seguros de que no desistiré de esta pelea y que estoy pidiendo a gritos que les den el 'Parole in Place'", añadió.

Subrayó que, aunque con la Administración Biden no sucedió, dice estar “segura” de que con la Administración Trump se va a encontrar una solución.

¿Qué es el formulario I-220A?

El formulario I-220A, conocido como “Orden de Libertad Bajo Palabra”, es un documento que permite la liberación de individuos de la custodia federal bajo ciertas condiciones.

Entre ellas, se encuentra la obligación de presentarse a audiencias migratorias y no violar leyes locales o federales.

Sin embargo, este estatus no se considera una admisión oficial al país ni otorga beneficios migratorios, lo que deja a los beneficiarios en una situación legal incierta.

Uno de los principales inconvenientes del I-220A es que los migrantes cubanos liberados bajo esta condición no son elegibles para ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, ya que no se les considera “inspeccionados y admitidos” en el país.

Esta restricción afecta a miles de cubanos que han ingresado en los últimos años y esperaban obtener la residencia permanente.

Expertos en leyes migratorias recomiendan a quienes se encuentran en esta situación que busquen asesoría legal especializada.

Es crucial cumplir con todas las condiciones establecidas en el formulario I-220A y asistir puntualmente a las citas programadas con las autoridades migratorias para evitar complicaciones adicionales.

Preguntas frecuentes sobre los desafíos de los cubanos con I-220A en EE.UU.