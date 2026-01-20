¿Qué hacer si te roban el pasaporte y la green card en Cuba? Esto aconseja un abogado

Ver más

Un viaje a Cuba por una urgencia familiar terminó en una pesadilla. Dos cubanos fueron asaltados a punta de pistola en el poblado de Santo Domingo, Villa Clara, y despojados del pasaporte cubano y la green card, documentos imprescindibles para poder regresar a Estados Unidos.

El hecho ocurrió la noche del 14 de enero de 2026, alrededor de las 10:00 p.m., cuando las víctimas, padre y tío de una joven que dio su testimonio, llegaban a la casa de un familiar. Según el relato, dos hombres los venían siguiendo en otro vehículo. Al bajarse del carro, fueron encañonados, se escuchó un disparo al aire y, en segundos, les arrebataron una manilla de oro y se llevaron el auto rentado con todos los documentos dentro.

La familia había viajado a la Isla por una razón desesperada, puesto que tienen un pariente que se encuentra “entre la vida y la muerte”. Para poder moverse entre Santa Clara y Santo Domingo, llevar comida, medicamentos y resolver lo que el sistema no garantiza, habían rentado un carro. Fue precisamente en ese contexto de urgencia y vulnerabilidad cuando ocurrió el asalto.

Ante la gravedad del caso, el periodista Mario J. Pentón consultó al abogado de inmigración Mayron Gallardo, quien explicó qué debe hacer un residente permanente si pierde o le roban la green card estando en Cuba.

Gallardo señaló que el primer paso es contactar a la Embajada de Estados Unidos en el país donde se encuentre la persona. En estos casos, indicó, se debe solicitar un documento conocido como boarding foil, un sello I-551 que se coloca en el pasaporte y funciona como un permiso temporal para poder abordar un vuelo y reingresar a Estados Unidos como residente permanente.

Para obtenerlo, explicó, es necesario aplicar en línea a la forma I-131A, pagar el arancel correspondiente, que mencionó en torno a los 575 dólares, aunque puede variar, y luego asistir a una cita en la embajada, donde se estampa el sello. Un detalle clave es contar con una copia o foto de la green card robada o extraviada, ya que facilita el proceso.

El problema se agrava cuando, como en este caso, también desaparece el pasaporte cubano. El abogado fue claro: antes de cualquier otro trámite, la persona debe rehacer el pasaporte cubano, ya que sin ese documento no hay dónde colocar el sello que permitiría el regreso.

Gallardo advirtió además sobre otro riesgo importante. Si el residente permanente prevé que estará fuera de Estados Unidos más de seis meses, debe tomar previsiones para no poner en peligro su estatus migratorio, algo que muchas veces se pasa por alto cuando la estancia en Cuba se prolonga por razones familiares o de fuerza mayor.

Tanto el abogado como el periodista insistieron en una recomendación que se vuelve cada vez más frecuente: evitar andar con la green card y el pasaporte encima en Cuba, salvo que sea estrictamente necesario.

Pentón recordó que no es la primera vez que documenta casos en los que, tras el robo de la residencia, incluso se ha intentado extorsionar a las víctimas.