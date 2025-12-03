Abogados alertan consecuencias de política migratoria de Trump que congela migración legal desde Cuba y otros países

Vídeos relacionados:
La administración de Donald Trump emitió una de sus medidas migratorias más amplias hasta la fecha, al ordenar la suspensión temporal de todas las solicitudes de inmigración, incluidas las de asilo y residencia, para nacionales de Cuba, Haití, Venezuela y otros 16 países considerados de “alto riesgo”.
La directiva, firmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alcanza desde las green cards hasta los permisos de trabajo de quienes ya habían iniciado trámites legales en Estados Unidos.
Según El Nuevo Herald, en el sur de Florida, donde viven millones de inmigrantes del Caribe y América Latina, la medida ha generado temor e incertidumbre.
“Esto efectivamente detiene la migración legal”, advirtió Randolph McGrorty, director ejecutivo de Catholic Legal Services.
El abogado explicó que los solicitantes de asilo con permisos de trabajo en trámite quedarán “en espera indefinida”, lo que afectará a familias que dependen de esos ingresos.
La nueva política amplía las restricciones que la administración había anunciado la semana pasada, tras el arresto de un ciudadano afgano acusado de matar a un miembro de la Guardia Nacional.
Lo más leído hoy:
Trump justificó la medida como parte de una revisión de seguridad nacional para “prevenir amenazas internas”.
Entre los países afectados, además de Cuba, Haití y Venezuela, figuran Afganistán, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, entre otros.
El DHS argumentó que la revisión busca garantizar que los inmigrantes “no representen riesgos para los intereses nacionales de Estados Unidos”.
No obstante, abogados y defensores de derechos humanos calificaron la orden como una suspensión encubierta de la inmigración legal, que golpea especialmente a las comunidades hispanas y haitianas.
“Si el objetivo es fortalecer la seguridad nacional, esto solo agrega más carga a un sistema ya colapsado y retrasa procesos que deberían acelerarse”, señaló Maureen Porras, abogada de inmigración y comisionada de Doral.
Por su parte, Ira Kurzban, abogado de Miami, denunció un trasfondo político y racial: “Trump y su equipo están usando el pretexto de la seguridad para cerrar el asilo y expulsar a inmigrantes negros y de piel morena”, afirmó.
Organizaciones como el Venezuelan American Caucus calificaron la directiva como “una medida cruel y peligrosa”, al poner en riesgo a refugiados que podrían ser devueltos a regímenes autoritarios.
El impacto humano ya se siente en comunidades del sur de Florida.
“No me siento seguro en Estados Unidos”, dijo Alberto Argüelles, un venezolano residente en Doral que teme por sus familiares aún solicitantes de asilo.
El DHS informó que las revisiones comenzarán en un plazo de 90 días, lo que deja a miles de inmigrantes en un limbo migratorio y económico.
Mientras tanto, abogados coinciden en que impugnar la medida será difícil, dado que el gobierno la ampara bajo el argumento de la seguridad nacional.
Preguntas frecuentes sobre la política migratoria de Trump y sus consecuencias
¿Qué implica la nueva política migratoria de Trump para los inmigrantes de Cuba y otros países?
La nueva política migratoria de Trump detiene temporalmente todas las solicitudes de inmigración, incluyendo asilo y residencia, para nacionales de Cuba, Haití, Venezuela y otros países considerados de "alto riesgo". Esta medida afecta a quienes ya habían iniciado trámites legales en Estados Unidos, dejándolos en un estado de incertidumbre y afectando su estabilidad económica y social.
¿Cómo afecta esta medida a los solicitantes de asilo y permisos de trabajo?
Los solicitantes de asilo que esperaban obtener permisos de trabajo quedarán en espera indefinida, lo que impactará a familias que dependen de estos ingresos. La suspensión también afecta a aquellos que ya tenían procesos en marcha, frenando la posibilidad de avanzar hacia la estabilidad legal y económica.
¿Cuáles son los argumentos de la administración Trump para implementar esta política?
La administración Trump justifica la medida como parte de una revisión de seguridad nacional para "prevenir amenazas internas". Sin embargo, abogados y defensores de derechos humanos critican la decisión como una suspensión encubierta de la inmigración legal, especialmente perjudicial para comunidades hispanas y haitianas, y consideran que tiene un trasfondo político y racial.
¿Qué países están afectados por esta política migratoria?
Además de Cuba, los países afectados incluyen Haití, Venezuela, Afganistán, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, entre otros. En total, 19 países han sido señalados como de "alto riesgo" por el gobierno de Estados Unidos bajo esta nueva directiva.
¿Qué impacto tiene la política migratoria de Trump en las comunidades inmigrantes en el sur de Florida?
En el sur de Florida, donde residen millones de inmigrantes del Caribe y América Latina, la medida ha generado temor e incertidumbre. Las comunidades afectadas se enfrentan a un limbo migratorio y económico, con procesos legales detenidos y un impacto directo en su calidad de vida.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.