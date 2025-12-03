Abogados alertan consecuencias de política migratoria de Trump que congela migración legal desde Cuba y otros países

Detención de inmigrante en Estados Unidos (Imagen de Referencia)

La administración de Donald Trump emitió una de sus medidas migratorias más amplias hasta la fecha, al ordenar la suspensión temporal de todas las solicitudes de inmigración, incluidas las de asilo y residencia, para nacionales de Cuba, Haití, Venezuela y otros 16 países considerados de “alto riesgo”.

La directiva, firmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alcanza desde las green cards hasta los permisos de trabajo de quienes ya habían iniciado trámites legales en Estados Unidos.

Según El Nuevo Herald, en el sur de Florida, donde viven millones de inmigrantes del Caribe y América Latina, la medida ha generado temor e incertidumbre.

“Esto efectivamente detiene la migración legal”, advirtió Randolph McGrorty, director ejecutivo de Catholic Legal Services.

El abogado explicó que los solicitantes de asilo con permisos de trabajo en trámite quedarán “en espera indefinida”, lo que afectará a familias que dependen de esos ingresos.

La nueva política amplía las restricciones que la administración había anunciado la semana pasada, tras el arresto de un ciudadano afgano acusado de matar a un miembro de la Guardia Nacional.

Trump justificó la medida como parte de una revisión de seguridad nacional para “prevenir amenazas internas”.

Entre los países afectados, además de Cuba, Haití y Venezuela, figuran Afganistán, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, entre otros.

El DHS argumentó que la revisión busca garantizar que los inmigrantes “no representen riesgos para los intereses nacionales de Estados Unidos”.

No obstante, abogados y defensores de derechos humanos calificaron la orden como una suspensión encubierta de la inmigración legal, que golpea especialmente a las comunidades hispanas y haitianas.

“Si el objetivo es fortalecer la seguridad nacional, esto solo agrega más carga a un sistema ya colapsado y retrasa procesos que deberían acelerarse”, señaló Maureen Porras, abogada de inmigración y comisionada de Doral.

Por su parte, Ira Kurzban, abogado de Miami, denunció un trasfondo político y racial: “Trump y su equipo están usando el pretexto de la seguridad para cerrar el asilo y expulsar a inmigrantes negros y de piel morena”, afirmó.

Organizaciones como el Venezuelan American Caucus calificaron la directiva como “una medida cruel y peligrosa”, al poner en riesgo a refugiados que podrían ser devueltos a regímenes autoritarios.

El impacto humano ya se siente en comunidades del sur de Florida.

“No me siento seguro en Estados Unidos”, dijo Alberto Argüelles, un venezolano residente en Doral que teme por sus familiares aún solicitantes de asilo.

El DHS informó que las revisiones comenzarán en un plazo de 90 días, lo que deja a miles de inmigrantes en un limbo migratorio y económico.

Mientras tanto, abogados coinciden en que impugnar la medida será difícil, dado que el gobierno la ampara bajo el argumento de la seguridad nacional.