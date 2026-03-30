Cuba impone su poder en Guatemala con cinco oros en clasificatorio regional de judo

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Los equipos de judo de Cuba conquistaron cinco medallas de oro en la Copa Centroamericana y del Caribe Senior celebrada en Guatemala, último torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

De acuerdo con el sitio oficialista Cubadebate, los 15 atletas cubanos —ocho hombres y siete mujeres— cerraron la competencia con 13 preseas en total: cinco de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, bajo la dirección de los entrenadores Julio Alderete, Boennys Chang y Antonio Becali.

Los cinco campeones cubanos en Guatemala fueron Orlando Polanco (66 kg), Andy Granda (+100 kg), Dali Semanat (52 kg), Maylin del Toro (63 kg) y Dayanara Curbelo (+78 kg).

Las medallas de plata correspondieron a Iván Felipe Silva (100 kg), Yainet Coronado (48 kg), Lianet Cardona (78 kg) y Naysdel Cardoso (90 kg).

Los bronces fueron para Jonathan Charón (60 kg), Marlon Herrera (73 kg), Rubén Romero (81 kg) y Anisleidys Ur López (70 kg).

En el certamen participaron 14 países en las 14 divisiones masculinas y femeninas, con México como la delegación más numerosa, con 17 representantes.

Colombia lideró el medallero general con seis oros, cinco platas y tres bronces, mientras Cuba quedó segunda en metales dorados con sus cinco títulos.

Destaca que Cuba solo asistió a dos de los seis torneos clasificatorios del circuito regional: el de Panamá y el de Guatemala.

En la Copa panameña, celebrada semanas antes, los cubanos habían dominado con seis oros, cuatro platas y un bronce, liderando el medallero de esa justa.

Según el ranking actualizado para Santo Domingo tras los resultados de Panamá, Andy Granda, Yainet Coronado y Anisleidys Ur López ocupaban el quinto lugar en sus respectivas divisiones, siendo los mejor posicionados del equipo cubano.

Granda es además campeón mundial de judo en Tashkent 2022 y ganó el oro panamericano en Santiago de Chile en abril de 2025, lo que lo convierte en la figura central de la delegación.

En el ranking masculino también sobresalen Naysdel Cardoso (90 kg) en el séptimo puesto, Rubén Romero (81 kg) e Iván Felipe Silva (100 kg) en el octavo, Orlando Polanco (66 kg) en el décimo, Jonathan Charón (60 kg) en el undécimo y Marlon Herrera (73 kg) en el decimocuarto.

En la rama femenina, Lianet Cardona (78 kg) figura sexta, Maylín del Toro (63 kg) y Daili Sentmanat (52 kg) séptimas, Dayanara Curbelo (+78 kg) octava y Lian Benavides (57 kg) décima.

El próximo compromiso del equipo cubano es el Campeonato Panamericano Senior, programado para el 18 de abril en Panamá, antes de la cita definitiva en Santo Domingo.

El judo es uno de los deportes con buenas posibilidades de medallas para Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe previstos en la capital de República Dominicana.