Sacerdote cubano Alberto Reyes: "No hay derecho a aplastar hasta el infinito a todo un pueblo"

El sacerdote Alberto Reyes, una de las voces más respetadas dentro de la Iglesia católica en Cuba, comparó el clima político y social actual con el de los últimos días del régimen de Fulgencio Batista, asegurando que el país vive hoy bajo una tiranía aún más devastadora, que ha sumido al pueblo no solo en la represión, sino en el hambre, el colapso institucional y la desesperanza generalizada.

En una crítica reflexión publicada en Facebook, señaló que, a diferencia de la dictadura de Batista, donde el problema principal era la usurpación del poder, el régimen actual va mucho más allá, afectando cada aspecto de la vida cotidiana.

Reyes afirmó que en Cuba reinan el disgusto social, el rechazo al gobierno, el miedo a la represión y sobre todo, un deseo inmenso de un cambio radical.

El comunismo ha traído al país hospitales sin medicamentos, apagones constantes, escasez de agua y combustible, salarios miserables, abandono de ancianos, artistas silenciados y profesionales sin futuro, detalló.

Captura de Facebook / Alberto Reyes

"¿Son ciegos, y no ven? ¿Son tontos, y ven, pero no entienden? ¿O ven, entienden, pero han perdido la bondad que los hace humanos?", pregunta el sacerdote con tono firme a quienes detentan el poder en Cuba.

A continuación, CiberCuba comparte el texto íntegro de la publicación de Alberto Reyes Pías:

"He estado pensando… (106) por Alberto Reyes Pías

He estado pensando en la radiografía de una monja

De niño escuché muchas veces sobre el ambiente que reinaba en los últimos tiempos de Batista, y es como si esos tiempos hubieran regresado. En todas partes, vayas donde vayas, es lo mismo: el disgusto social, el rechazo al gobierno, el miedo a la represión, y sobre todo, el deseo inmenso, profundo, genuino, de un cambio radical, del fin de un sistema que se ha vuelto una pesadilla.

Pero, evidentemente, hay diferencias. Con Batista, el Problema, con mayúsculas, era la usurpación del poder, el disgusto por un dictador que se había adueñado del gobierno del país ignorando la voluntad popular. La lucha contra Batista tenía un objetivo: la recuperación de la democracia y de la libertad que esta ofrece.

Fuera de ese campo, la vida no sólo era posible sino que, en muchos sitios, los problemas eran aquellos que traen el exceso de abundancia y la indiferencia hacia el pobre que esta provoca.

Hoy no es así. Hemos regresado, sí, al mismo punto político: al rechazo a otra tiranía, a otra dictadura, con el mismo deseo de recuperar la democracia y la libertad que esta ofrece.

Pero hoy hay más, mucho más. Sor Nadieska Almeida, Hija de la Caridad, ha publicado una de las mejores y más completas radiografías de la Cuba de hoy, de esa Cuba que se intenta esconder tras noticieros que se burlan de nuestra inteligencia, aparatosos viajes ministeriales o el humo de los habanos.

Sor Nadieska no pudo ser más exhaustiva y clara. ¿Qué nos quita la vida hoy, además de un sistema político tiránico y dictatorial? El hambre generalizada, el sufrimiento de los presos políticos y de sus familias, la falta de electricidad, los enfermos sin medicamentos, la escasez de insumos médicos en los hospitales, la falta de agua, la penuria de los campos, la ausencia de libertad religiosa, la falta de combustible, los obreros sin protección, la obligatoriedad absurda del servicio militar, la inseguridad de los adultos mayores, los salarios miserables, la censura a los artistas, la imposibilidad de un entierro digno, los niños sin infancia, la inexistencia de tratamiento para pacientes con trastornos psiquiátricos, los jubilados sin recursos, los profesionales frustrados, la mentira y el juego continuo de promesas vacías, las burlas a la dignidad del pueblo, las leyes mordaza, las amenazas de cárcel y muerte.

Y yo me pregunto: es que los que controlan el poder en este país, ¿son ciegos, y no ven?, ¿son tontos, y ven, pero no entienden?, ¿o ven, entienden, pero han perdido la bondad que los hace humanos, han elegido el mal que hace creer, como a Caín, que no eres responsable de tu hermano?

En cualquiera de los casos, me uno al clamor de Sor Nadieska, a su '¡Basta ya!', a nuestro '¡Basta ya!', porque no hay derecho a aplastar hasta el infinito a todo un pueblo, y es hora, es ya la hora, de que esto termine de una vez".

