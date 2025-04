Cubano I-220A hace de su condición una oportunidad para sobrevivir en Estados Unidos

En medio de la creciente preocupación entre los migrantes cubanos en Estados Unidos, especialmente aquellos con el formulario I-220A, Pablo Porra ha encontrado una forma única de enfrentar la situación.

Sus videos, aunque humorísticos, reflejan las realidades y desafíos de quienes, como él, viven en un limbo legal. Pero más allá de la comedia, hay una estrategia clara: utilizar su creciente audiencia para impulsar su negocio de limpieza de vehículos.

En uno de sus vídeos más comentados, Pablo comparte:

"Soy I-220A y quiero regresar a Cuba... eso diría yo si fuera un perdedor, caballero. Me levanto a las 5:00 de la mañana para ir al gimnasio, hago 5 tandas de pecho y me voy a trabajar a buscar los pesos."

Pero a sus 34 años, este cubano que dice estarse quedando calvo, ha sabido convertir la precariedad en narrativa. Su contenido mezcla humor, denuncia, consejos y resiliencia, en una combinación que conecta con miles de migrantes en la misma situación.

En otro video, su vulnerabilidad es desgarradora. "Soy I-220A y nos van a deportar. O al menos eso dicen las redes sociales. Cada vez que abro el teléfono me dan ganas de llorar porque creo que mis días están contados en este país. La verdad que estaría feliz de ver a mis hijas... pero si me quedo aquí, sé que van a progresar más y me lo agradecerán".

Así Pablo comenzó a narrar la crónica emocional de los cubanos con I-220A. "Soy I-220A y fui deportado de México a Cuba por primera vez hace 2 años, 3 meses y 22 días. Este fue el único momento donde he sentido miedo, pero no por mí. Yo era capaz de entregar mi vida para llegar a este país".

Y con su humor característico, añade:

"Si realmente quieres que alguien limpie bien tu carro y bastante todas las manchas, busca a un I-220A. Esa gente cobra barato y hace buen trabajo".

Esta mención, aparentemente casual, es en realidad una promoción directa de su negocio, demostrando cómo Pablo ha sabido capitalizar su presencia en redes sociales para generar ingresos en un entorno donde las oportunidades laborales formales son limitadas para quienes poseen una I-220A.

El contexto migratorio bajo la administración Trump

La situación de los cubanos con la I-220A se ha vuelto aún más delicada debido a las recientes políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump.

En marzo de 2025, se anunciaron medidas que podrían afectar a cerca de 550,000 cubanos, dejándolos en riesgo de deportación. Estas disposiciones incluyen la suspensión de programas humanitarios y una supervisión más estricta para aquellos con estatus migratorio indefinido, como el I-220A.

Además, se ha observado un incremento en las detenciones de cubanos con este estatus. Por ejemplo, en febrero de 2025, Álvaro Fernando Medina Melo, un cubano de 38 años residente en Florida, fue detenido por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras acudir a su cita de rutina, generando alarma en la comunidad cubana.

Ante este panorama, figuras como Pablo Porra emergen como símbolos de resistencia y adaptación. Su capacidad para transformar la adversidad en oportunidad, utilizando el humor y las redes sociales para visibilizar su situación y promover su emprendimiento, es un testimonio del ingenio y la resiliencia de muchos inmigrantes cubanos en Estados Unidos.

Sin embargo, la incertidumbre persiste. Abogados especializados en inmigración han señalado que, aunque el I-220A permite a los migrantes permanecer en el país mientras se resuelve su situación legal, no garantiza protección contra la deportación, especialmente bajo las nuevas políticas más estrictas.

