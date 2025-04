Cubano en EE.UU. con I-220A: "Soy capaz de no ir más a Cuba porque me entreguen mi residencia"

Un migrante cubano identificado como Robert Denis ha compartido un emotivo mensaje en TikTok desde Las Vegas, donde afirma estar dispuesto a renunciar a regresar a Cuba con tal de lograr su legalización en Estados Unidos. “Yo soy I-220A”, declara con convicción, en un video acompañado por la canción Very Sad de Enchan y hashtags como #cubanos, #I220A, #miami y #triste.

“Hermanos, yo soy I-220A y evidentemente amo a mi familia, los extraño, he llorado muchas veces pensando en ellos, pero si para que me den mi residencia y para poder ser legal en este país tengo que renunciar a todo aquello, pues lo haría, soy capaz de hacerlo”, afirmó @robertdenissinger. “Yo soy capaz de no ir más a Cuba porque me entreguen mi residencia, porque sé que si los traigo para acá van a estar mejor. Pero si yo voy para allá, va a ser mucho peor”, continuó, antes de añadir: “Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto”.

El joven también quiso brindar esperanza a quienes enfrentan la misma incertidumbre migratoria: “Hay muchas personas luchando por esto. No creas que estás solo, hermano. Cada día hay más personas en las redes, en todos los lugares de este país, luchando por los I-220A, y aunque muchos quieran que nunca nos legalicemos, para seguir lucrando con nuestros casos... recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Que Dios te bendiga”.

La publicación ha generado una ola de reacciones en TikTok, donde otros cubanos bajo el mismo estatus migratorio han manifestado su respaldo. “Me sacrifico lo necesario pues con mi residencia los podría traer de visita o a vivir de manera legal sin pasar por lo que tuve que pasar yo”, escribió una usuaria. Otros mensajes expresaron determinación similar: “Así hablan los inteligentes, la familia la puedes traer después o sacarla a otro país; no se vale regresar para perder”.

También hubo comentarios de ánimo como “Gracias por tus palabras”, “Un día la tendremos”, “Muy cierto, hermano”, “Bendiciones” y “Pronto nos vamos a legalizar”, que reflejan una comunidad resiliente, esperanzada y profundamente conectada por la experiencia migratoria compartida.

Robert Denis ya había compartido reflexiones similares en videos anteriores. En uno de ellos se dirigió a quienes están bajo el mismo estatus: “Ya no escuches más a tu prima, a tu amiga que dijo que le dijeron, porque a nadie he visto que realmente haya sido deportado con I-220A. Hagan taxes, hagan todo como se debe hacer, manejen bien... de este país no nos saca nadie. ¡Vivan los I-220A!”.

La experiencia de Denis se suma a la de muchos otros migrantes cubanos que han documentado su vida bajo el estatus migratorio I-220A, entre momentos de esperanza, ansiedad e incertidumbre. Algunos casos han tenido desenlaces alentadores, como el de un joven que, tras semanas de espera, recibió su permiso de trabajo lo cual generó entusiasmo en redes sociales por la posibilidad de que “lo próximo sea la residencia”,

Otro ejemplo positivo fue el de Mely, una joven cubana I-220A que ganó su caso de asilo y lo celebró junto a su madre en un emotivo video. “Estoy demasiado feliz, ya mi mamá lloró, ya yo lloré también”, dijo Mely, al tiempo que exhortó a otros a no dejarse abrumar por rumores y noticias alarmistas.

También ha habido casos como el de la doctora cubana Elisbet Cardero fue arrestada tras asistir a una cita migratoria, debido a un error administrativo por no haber notificado un cambio de dirección, pero finalmente fue liberada bajo fianza de 20,000 dólares luego de demostrarse que no representaba ningún peligro para Estados Unidos.

Beatriz Monteagudo, una joven cubana detenida en California, por su parte, denunció a finales de marzo pasado desde el centro de detención la incertidumbre que viven muchas mujeres con I-220A, quienes aseguran no haber cometido delitos y solo buscan comenzar una vida nueva en libertad.

Uno de los casos que más atención pública recibió fue el de Laura de la Caridad González, detenida en Florida y posteriormente liberada gracias a la intervención de la congresista María Elvira Salazar, quien ha pedido expresamente que no se detenga a cubanos con I-220A sin antecedentes penales

El panorama migratorio se ha vuelto más incierto desde la reactivación de políticas migratorias más estrictas bajo la nueva administración de Donald Trump. El abogado Willy Allen ha advertido que la reciente congelación de trámites de residencia y revocación del parole humanitario deja a miles de cubanos en un limbo legal.

Además, se han documentado casos de deportaciones sin delitos previos, lo que ha encendido las alarmas entre quienes aún esperan por una cita en la Corte de inmigración o la posibilidad de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

Frente a este escenario, el mensaje de Robert Denis resuena como un llamado a la unidad y la fe entre quienes siguen luchando por su legalización: “Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Que Dios te bendiga”. Su testimonio, como el de tantos otros, representa la voz de una comunidad decidida a no rendirse.

