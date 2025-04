María Elvira Salazar: "Me dicen traidora pero este es el trabajo donde más me esfuerzo y menos me han pagado"

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar respondió con firmeza a las críticas que ha recibido en Miami, especialmente tras la colocación de una valla publicitaria que la acusa de “traidora”.

“La gente que me pone que soy una traidora, en el Palmetto, que venga a ver si pueden hacer lo que estoy haciendo yo, y con mucho gusto lo estoy haciendo, aunque este es el empleo donde he trabajado más duro y menos me han pagado”, dijo Salazar durante una entrevista reciente en Al Punto Florida.

María Elvira defiende su trabajo por los inmigrantes con I-220A

Salazar ha sido una de las voces más activas en el Congreso de Estados Unidos en defensa de los inmigrantes con I-220A, un documento que ampara a miles de cubanos llegados al país en los últimos años, y que ha generado confusión legal sobre su estatus.

En su intervención, la congresista criticó duramente la valla colocada en la autopista Palmetto, impulsada por el Caucus Hispano Demócrata del Condado Miami-Dade, la cual también señala a otros políticos republicanos como Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez.

Lejos de achicarse, Salazar reafirmó su compromiso con los inmigrantes que, según dijo, “han sido mordidos por el comunismo” y entienden el valor de su gestión. Agradeció el respaldo recibido por parte de la comunidad con I-220A, que respondió colocando seis vallas en apoyo a su trabajo.

“Ellos saben que somos los únicos que los estamos ayudando. Estoy tratando de que ese papel de basura que les dio la administración Biden sirva para algo, que puedan recibir parole y acogerse a la Ley de Ajuste Cubano”, señaló en un video publicado el 15 de abril.

Salazar también reiteró su promesa de seguir luchando por la legalización de estos inmigrantes y expresó su confianza en que, bajo una administración republicana, se logre otorgarles un estatus legal más sólido.

“Yo, María Elvira Salazar, sigo comprometida con la I-220A”, concluyó.

