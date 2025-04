Cubana cuenta el susto que vivió trabajando en McDonald’s: "Ese día decidí que no era un lugar para mí"

Una joven cubana en Estados Unidos compartió en TikTok una experiencia laboral que marcó un antes y un después en su vida. El relato, contado con espontaneidad y detalles, rememora el día en que un intento de asalto en su lugar de trabajo la hizo abandonar su empleo en un McDonald's.

“¿Que por qué me fui de McDonald's? Ahora mismo te voy a decir”, comienza diciendo la usuaria @dillianissollet en el video, que ha generado múltiples reacciones en la red social. Según narra, todo ocurrió durante un turno de trabajo de seis de la mañana a dos de la tarde.

“Ese día yo entré normal a las seis de la mañana y a las siete yo tenía una cliente en el Drive Thru, que ya yo le había dado la hamburguesa y le estaba preparando un ice coffee... Habíamos dos compañeras nada más ahí adelante, y se coló una persona a robar. Y andaba con una ‘juguetico de aquello’”, cuenta, en referencia a un arma.

Mientras preparaba el café de espaldas al cliente, su compañera la alertó: “Ella es la que se da cuenta del panorama y me dice ‘corre’. Salí, yo no tuve tiempo ni a reaccionar de qué era... Cuando yo voy por la puerta del lobby suena el juguetico aquel”.

La joven recuerda que nunca había sentido tanto miedo ni había corrido tan rápido: “Yo no sabía hasta ese día la velocidad que yo era capaz de agarrar con mis piernas… aquello fue 5ª multiplicada para adelante, ¡qué susto!”

El miedo fue tal que escapó dejando todo atrás: “Yo salí corriendo, dejé todo, porque ahí se guarda todo… el teléfono, el bolso, el carro, todo. Me olvidé de todo lo demás”. Una clienta que estaba en el Drive Thru también salió corriendo y la alcanzó en un semáforo cercano. “Me dio auxilio, me dijo ‘vamos, ¿qué pasó?, vamos a llamar a la policía’”.

La mujer, visiblemente afectada al recordar los hechos, explicó que su compañera la llevó hasta su apartamento, a cinco minutos del lugar, y que apenas podía respirar del susto. “Yo estaba con un nerviosismo que no sabía a dónde me iba a meter”.

A pesar del trauma, al regresar al McDonald’s ese mismo día, todo parecía continuar con normalidad: “La gente estaba nerviosa pero todo el mundo siguió trabajando normal... la única que se alejó más fui yo”.

Según explicó, ni su familia supo en su momento lo que había pasado. “Esos cuentos mi familia ni lo sabe porque es algo difícil”, dijo. “Uno no está preparado para esas cosas realmente… por lo menos los cubanos. Otras personas de otros países han tenido la desgracia de presenciar cosas así, pero los cubanos no estamos preparados para eso”.

Cerró su relato con una reflexión dirigida a quienes trabajan en lugares vulnerables: “Cuídate, cuídate, acuérdate que tienes mucha gente que te quiere... la vida vale más que todo lo demás, bendiciones”.

El video acumula decenas de comentarios. Algunos usuarios destacaron la forma en que narró la historia: “Me has hecho reír y no es alegrándome de lo que pasó, sino por cómo lo cuentas”, escribió @eliosbtrodriguez. “Paticas pa’ qué te quiero, ¡solavaya!”, bromeó @Yarenis.

Otros expresaron empatía: “Qué susto, qué bueno que solo fue eso”, comentó @lisamariemartin717. “Lo mejor que hiciste”, opinó Cira Maria Fernández. También hubo quien se identificó con lo vivido: “En el hotel donde yo trabajaba veía lo mismo, hasta machetazo y balas perdidas oeste. Uno se asustaba de todo”, relató @Tatiana Vega.

