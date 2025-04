Vídeos relacionados:

Las redes sociales se han convertido en escenario de respaldo masivo a Teresa Padrón, exmanager del fallecido reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, más conocido como El Taiger. Todo comenzó con una publicación contundente de Yumirsis Lahera, prima del artista, quien rompió el silencio para defender públicamente a Teresa y denunciar las críticas, rumores y acusaciones que esta ha recibido en los últimos días.

“Yo soy sangre de José. Soy su prima. Y no me voy a quedar callada viendo cómo atacan a quien ha sido su sostén más firme: Teresa”, escribió Lahera en su cuenta de Instagram.

En su emotivo mensaje, Yumirsis Lahera describió a Teresa como mucho más que su mánager. “Fue su familia, su confidente, su voz cuando él ya no podía hablar”, afirmó. También lamentó el comportamiento de quienes ahora intentan desacreditarla: “Mientras ella pide justicia, otros se entretienen en difamar, en inventar, en hablar desde la ignorancia o, peor aún, desde el interés”. Lahera dejó claro que Teresa estuvo con José hasta el final y nunca ha intentado atribuirse más de lo que hizo. “Teresa jamás ha dicho que pagó todo sola. Jamás. Eso lo han dicho quienes intentan hacerle daño”.

El mensaje de Yumirsis Lahera provocó una reacción inmediata y abrumadora en los comentarios. Decenas de seguidores, amistades y admiradores de El Taiger se unieron para respaldar tanto a Teresa como a la familia del artista. Frases como “La única que ha estado al pie del cañón”, “Justicia para José”, y “Teresa es lealtad, la familia la respalda” se repitieron en distintos tonos, desde el aplauso emotivo hasta la crítica abierta hacia otros implicados en la polémica.

Incluso usuarios que se identificaron como fanáticos de El Taiger desde sus inicios expresaron su apoyo: “Nosotros los fanáticos de José no somos ciegos, sabemos quién estuvo y quién no”, comentó una seguidora. Otros aprovecharon para denunciar lo que consideran hipocresía de quienes ahora buscan protagonismo en medio del duelo y el dolor. Yumirsis Lahera también lanzó una crítica directa hacia estas personas: “Muchos se hacían llamar amigos de José… pero estaban por lo que él podía darles. Y cuando más los necesitó, no estuvieron”.

Entre tantos comentarios, la propia Teresa Padrón también reaccionó al post, dejando claro que se siente parte de la familia. “Ustedes son y siempre serán mi familia. Con ustedes hasta el fin del mundo”, escribió en Instagram, acompañando sus palabras con el hashtag #LEALTAD. Su respuesta fue recibida con emoticones, corazones y cientos de mensajes de apoyo por parte de seguidores que han seguido su lucha desde la muerte del artista.

“Gracias, Teresa, por no tener miedo. Por hacer lo que muchos no se atreven. Por José, por su memoria, por su legado y por la verdad”, concluyó Yumirsis Lahera, dejando en claro que el respaldo de la familia no es solo emocional, sino también público y rotundo.

