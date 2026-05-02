José Daniel Ferrer comenta desde España declaraciones de Trump de tomar Cuba: «Casi regreso de inmediato»

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer llegó este sábado al aeropuerto de Madrid-Barajas para iniciar una gira de un mes por más de 10 países europeos, pero nada más conectarse a internet se encontró con las declaraciones de Trump sobre tomar Cuba «casi inmediatamente» y estuvo a punto de dar media vuelta.

«Me asusté. Me asusté al punto que dije creo que tengo que sacar boleto de vuelta para Estados Unidos, para Miami, para el continente americano. Tengo que estar lo más cerca posible de La Habana», declaró Ferrer en un video grabado en el propio aeropuerto.

El presidente Donald Trump había afirmado la noche del viernes en West Palm Beach que, tras concluir operaciones en Irán, Estados Unidos tomaría el control de Cuba. Trump llegó a amenazar con enviar el portaviones USS Abraham Lincoln a las costas cubanas para forzar la rendición del régimen.

Ferrer relató que continuó leyendo y encontró la condición que Trump impuso: primero terminar con Irán. «Seguí leyendo y dice Donald Trump que cuando terminen Irán, así que creo que puedo realizar o comenzar al menos mi gira por Europa», explicó con alivio y humor.

El opositor, desterrado a Estados Unidos en octubre de 2025, también agradeció públicamente al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su «firme y acertada política contra una criminal tiranía enemiga de la libertad, la democracia, los derechos humanos, la economía de mercado y de los principales valores del mundo Occidental».

En el aeropuerto, Ferrer se reencontró con Javier Larrondo, fundador y presidente de Prisoners Defenders, con quien no coincidía en persona desde hacía aproximadamente 10 años. Juntos recorrerán gobiernos, parlamentos y organizaciones de derechos humanos en toda Europa.

El objetivo declarado de la gira es que Europa se alinee con las necesidades y la voluntad del pueblo cubano. «Libertad de los presos políticos, libertad de Cuba, esa es la clave de la defensa de todo lo que hagamos por Europa», subrayó Ferrer.

La visita llega en un momento de máxima presión de Washington sobre La Habana. El mismo viernes, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el régimen, bloqueando bienes de funcionarios cubanos en sectores de energía, defensa, minería y finanzas, e imponiendo sanciones secundarias a bancos extranjeros que faciliten transacciones con sancionados.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a Cuba, lo que ha reducido las importaciones energéticas cubanas entre un 80% y un 90% y provocado apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.

Ferrer fue exiliado forzosamente a Miami en octubre de 2025 tras décadas de persecución por el régimen. Desde entonces ha mantenido una intensa actividad política, incluida una ovación en el Congreso de Florida junto a otros opositores cubanos el pasado martes.

Prisoners Defenders, la organización de Larrondo, registra actualmente un récord histórico de más de 1,250 presos políticos en Cuba, de los cuales 467 padecen enfermedades graves por maltrato, según datos de finales de marzo.

«Ojalá no nos deje tiempo para nuestra misión. Ojalá tengamos que regresar de inmediato», dijo Ferrer al referirse a la posibilidad de que Trump actúe antes de que concluya la gira europea.