Cubana muestra estado de un hospital en Cuba: "Tuvimos que llevar las jeringuillas"

Una joven cubana en Matanzas compartió en redes sociales un video que muestra las condiciones del hospital provincial Faustino Pérez, donde acudió para realizarse un chequeo médico general. Su testimonio, grabado con naturalidad y sin dramatismos, ha generado un fuerte impacto en redes sociales por la descripción de carencias básicas en el sistema sanitario cubano.

Según explicó en su video, “tuvimos que llevar las jeringuillas porque no había”, mientras mostraba el procedimiento de extracción de sangre con una aguja pequeña que, aseguró, le dolió bastante. También mostró cómo debía hacer fila con un recipiente plástico para entregar una muestra de orina, así como el entorno del hospital, que afirmó fue remodelado recientemente.

Durante el recorrido grabado y narrado en TikTok, la usuaria identificada como @anita.cubanita64 detalla cómo su amiga la acompañó durante todo el proceso, y muestra áreas del hospital como los quioscos exteriores donde se venden alimentos y productos diversos, y la escuela de medicina que colinda con el centro de salud.

La publicación forma parte de una serie de videos que esta cubana ha difundido sobre su vida diaria en la isla, en los que expone con sinceridad las dificultades cotidianas, como la escasez de insumos, los apagones y la falta de alimentos.

Reacciones en redes: entre el apoyo, la crítica y la nostalgia

El video ha acumulado miles de visualizaciones y más de un millar de comentarios en TikTok, donde los usuarios han expresado una mezcla de admiración, indignación y solidaridad. Mientras algunos destacan la preparación y vocación de los médicos cubanos —considerados por muchos como “los mejores del mundo”—, otros señalan el contraste entre ese prestigio profesional y la precariedad del sistema en el que trabajan.

“Yo conocí un médico cubano que me salvó la vida, literalmente. El mejor de todos”, escribió una seguidora. Otra comentó: “En Venezuela los médicos cubanos me salvaron cuando convulsioné por hepatitis”. También hubo quien apuntó: “Los médicos cubanos sí son buenos, pero lo demás no ayuda… no hay insumos, no hay condiciones”.

Varias personas expresaron asombro e indignación por el relato de la joven: “¿Cómo puede ser que en un hospital no haya jeringuillas?”, preguntó alguien. Otra usuaria lamentó: “Parece que están detenidos en el tiempo. Todo se ve como de los años 60”. Un comentario crítico señaló: “Yo sé por qué estás flaquita. La enfermedad se llama comunismo”.

Otros mensajes reflexionaron sobre las contradicciones del sistema: “Siempre se dice que los médicos cubanos son los mejores, pero no tienen los medios para ejercer bien”, dijo un usuario. Y otro agregó: “Tienen que llevar hasta la jeringuilla. Eso no es salud pública, eso es sobrevivir”.

También hubo preocupación por la libertad de expresión: “Me pregunto cómo puede grabar estas cosas sin que le pase nada”, expresó una internauta. En tono de admiración, otra señaló: “Qué valentía mostrar esto. Gracias por visibilizar lo que muchos callan”.

Algunos comentarios recordaron experiencias positivas con personal médico cubano en otros países. “Mi dermatólogo era cubano y me curó completamente”, escribió una usuaria desde América Latina. Y desde Europa, otra agregó: “Aquí en Canarias los mejores médicos que he tenido han sido cubanos”.

Las comparaciones con otros países también fueron frecuentes: “Eso está mejor que muchos hospitales en Venezuela”, escribió una persona. Otra afirmó: “En Ecuador hacemos colas desde la madrugada y no hay medicinas. Estamos igual”.

No es la primera vez

Anita ya había documentado anteriormente otra situación crítica relacionada con la atención sanitaria. En marzo pasado, relató cómo tuvo que llevar a su hijo al hospital, donde no había ni bisturí, ni tijeras para atender una herida en la frente. En aquella ocasión, también denunció la escasez de alimentos y mostró cómo preparaba comida para compartir con ancianos en situación de calle.

Una crisis sistemática

El caso de Anita se suma a una serie de denuncias recientes sobre el colapso del sistema de salud en Cuba. Recientemente, la madre de un niño con VIH denunció que su hijo llevaba nueve meses sin atención médica por falta de transporte especializado. En Camagüey, la muerte de un joven en estado extremo de desnutrición en un hospital provincial reabrió el debate sobre negligencia y abandono en centros para personas con discapacidad.

También, la influencer cubana Eileen Morales, desde Miami, estalló en redes sociales tras dos meses sin que su hijo en Cuba fuera atendido por una doctora que “estaba en reuniones”. Su testimonio volvió a encender la discusión sobre la falta de ética médica, la escasez de medicamentos y el deterioro general de la atención en la isla.

Aunque el régimen insiste en defender la salud pública como uno de los “logros” del sistema, los testimonios ciudadanos, cada vez más frecuentes y visibles en redes sociales, presentan una realidad distinta: hospitales sin insumos, listas de espera interminables, equipos inservibles y una sensación creciente de abandono institucional.

