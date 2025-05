Quedarse en un hotel, un lujo en Cuba que es normal en México: Cubano compara realidades

“Un lujo en Cuba que es algo cotidiano, bastante normal en México”, así inicia el cubano Michel Crónicas (@michelcronicas) uno de sus videos más recientes en TikTok, donde contrasta su vida actual en México con la que tuvo en la isla. En esta ocasión, se refiere a la posibilidad de hospedarse en un hotel, algo que, según explica, no estuvo nunca al alcance de su bolsillo cuando vivía en Cuba.

“Recuerdo perfectamente que en Cuba uno veía un hotel, yo los veía en La Habana y decía: 'esto es para los extranjeros, esto es para el turismo internacional, aquí ningún cubano se puede quedar'”, cuenta Michel, quien añade que ni siquiera siendo profesor en la Universidad de La Habana pudo permitirse ese lujo. “Yo con mi salario de profesor… no, imposible, imposible”, afirma.

Lo más leído hoy:

Solo después de emigrar a México, y regresar como visitante, pudo hospedarse por primera vez en uno. “Antes de ese momento, jamás. Era un lujo, sigue siendo un lujo quedarse en un hotel en Cuba”, dice. En cambio, en México relata que puede elegir hoteles “más económicos, más baratos, más caros”, como uno en el que se encuentra en el centro de Morelia: “Con una cama, incluso, gigante, estoy en el centro de Morelia con el desayuno incluido, algo cotidiano, algo accesible”.

En otro de sus videos, Michel reflexionó sobre las facilidades de movilidad en el país azteca en contraste con su tierra natal. “Viajar, así es amigos… en Cuba, viajar entre provincias es extremadamente complicado”, comienza. “Tienes que comprar los pasajes de autobús con tiempo de anticipación; existe la lista de espera, es todo un estrés cuando planificas un viaje”, recuerda. Mientras camina junto a la estación de autobuses de Morelia, compara: “Aquí en México es muy diferente, aquí es muy práctico, y hay muchísima movilidad, hay muchísimas opciones de transporte”.

“El día de hoy voy a comprar un pasaje redondo para el día de mañana, quiero viajar a la ciudad de Querétaro y lo voy a comprar ahora mismo y sé que hay disponibilidad, porque también hay muchas opciones y hay muchas compañías de autobuses”, relata. “Tengo varias opciones para viajar. Y listo, tengo mi boleto para Querétaro el día de mañana. Lo compré sencillo porque mañana regreso, y como hay cada hora… para ver si me quedo más tiempo, menos tiempo, todo fácil, sin fila, sin complicaciones, completamente accesible”.

Su tercera reflexión gira en torno a la electricidad. “Un lujo en Cuba es algo común en México: el acceso a la electricidad, a la corriente eléctrica”, comenta mientras camina por una calle iluminada del centro histórico de Morelia. “Justamente estaba hablando con mi mamá y mi hermano que están en Cuba, y me decían que en estos momentos no hay corriente, como todos los días. Y miren cuánta luz, solamente en una calle… todo completamente alumbrado, todo completamente iluminado”.

Los tres videos han provocado miles de reacciones en TikTok. “Me encanta que nos platiques (a los que no conocemos) cómo es Cuba para valorar lo que tenemos aquí”, comentó una usuaria. Otros expresaron afecto y apoyo: “Todo te lo has ganado con tu esfuerzo, felicidades, te admiro mucho”, le dijo uno. Varios mexicanos le dieron la bienvenida a Morelia: “Es hermosa, disfruten mucho su paseo”, le dijo una chica. También hubo comentarios de contraste cultural: “Aquí el hotel o el motel lo pagamos para… Tú sabes que en casa no se hace si tienes familia”.

El testimonio de Michel se suma a una tendencia creciente de cubanos que desde el exterior reflexionan sobre las carencias en la isla. En enero, la creadora Lietty Piña habló desde México sobre cómo productos cotidianos como papel higiénico, Coca-Cola, carne y ropa son considerados lujos en Cuba. Más recientemente, Elizabeth, también residente en México, relató que “la primera vez que me compré algo yo misma con mi dinero fue aquí en México”, al referirse a la imposibilidad de adquirir ropa en Cuba sin depender de terceros.

Otro creador, @soy_edgy, compartió desde EE.UU. que abrir la ducha y que salga agua caliente o tener un frasco de colonia eran cosas “de ricos” en la isla. Desde España, Anita Mateu también reflexionó sobre los pequeños detalles que antes consideraba privilegios, como tener variedad de ropa o poder elegir qué comer.

Las experiencias de estos cubanos, expresadas sin adornos y desde lo cotidiano, revelan el contraste entre lo normal fuera de la isla y lo que en Cuba sigue siendo una lucha diaria. Y como dice Michel Crónicas: “Algo común en México, y es un superlujo en Cuba”.

Preguntas frecuentes sobre las diferencias entre vivir en Cuba y México según Michel Crónicas