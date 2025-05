Sistema eléctrico cubano no aguanta más: Faltan 1,700 MW para cubrir la demanda

El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) reporta para este 7 de mayo una situación crítica con afectaciones que se mantienen desde el día anterior. Según el parte oficial de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), el servicio estuvo interrumpido durante las 24 horas del martes y continuó afectado en la madrugada de hoy.

La máxima afectación del día anterior fue de 1,708 megawatts (MW) a las 20:50 horas, coincidiendo con el pico de demanda, y fue superior a lo planificado debido a la no entrada en tiempo de la unidad 6 de la CTE Nuevitas. A las 07:00 horas de este miércoles, la disponibilidad del SEN era de 1,700 MW frente a una demanda de 2,800 MW, lo que provocaba una afectación por déficit de capacidad de 1,163 MW. Para el horario del mediodía, se estima una afectación de 1,350 MW.

Se encuentran en avería la unidad 3 de la CTE Cienfuegos y la unidad 2 de la CTE Felton. En mantenimiento están la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 363 MW. Además, se encuentran fuera de servicio 75 centrales de generación distribuida por falta de combustible, con 545 MW afectados. Para el horario pico se espera la recuperación de 80 MW en centrales diésel actualmente inactivas por falta de combustible.

Con este panorama, se estima una disponibilidad de 1,780 MW y una demanda máxima de 3,400 MW en el horario de la noche, lo que provocaría un déficit de 1,620 MW y una afectación de hasta 1,690 MW.

Mientras tanto, la Empresa Eléctrica de La Habana anunció un nuevo cronograma de apagones para este miércoles. El bloque 2 estará sin servicio de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., el bloque 1 de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., y el bloque 3 de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. A partir de las 7:00 p.m. se afectará el bloque 5, seguido del bloque 4 desde las 8:00 p.m. El servicio se restablecerá gradualmente entre las 11:00 p.m. y las 12:00 a.m., según el orden de afectación.

Este patrón de apagones continúa la tendencia observada el día anterior, cuando la salida por mantenimiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras y una avería en la unidad 3 de la Carlos Manuel de Céspedes obligaron a reorganizar los cortes eléctricos. La Empresa Eléctrica de La Habana publicó un nuevo esquema de afectaciones para el 6 de mayo, con cambios que prolongaron los apagones y redujeron los tiempos de recuperación en la capital.

En medio de esta situación, el martes también fue inaugurado el parque solar Las Guásimas, en el municipio de Contramaestre, Santiago de Cuba, con una capacidad instalada de 21.8 MW. La instalación es la primera en esa provincia conectada al SEN. Según las autoridades, podría generar un ahorro anual estimado en 4.9 millones de dólares. La nota oficial destacó la inauguración del parque como parte de los esfuerzos para incorporar fuentes renovables al sistema.

