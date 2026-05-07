Fallo judicial reconoce el derecho a audiencias de fianza a detenidos por ICE: ¿A quiénes favorece?

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La Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Estados Unidos emitió este jueves un fallo histórico a favor de los migrantes detenidos por ICE en Florida, Georgia y Alabama, al determinar que el gobierno no puede mantener indefinidamente sin fianza a los que ya estaban en el país al ser detenidos.

El caso que originó la sentencia involucra a dos mexicanos que llevaban años en el país y fueron arrestados en una parada de tráfico en 2025, y transferidos a centros de detención federal en Miami sin posibilidad de solicitar fianza.

La clave legal del fallo es la distinción entre dos secciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La Sección 1225, que establece detención obligatoria sin fianza, aplica a quienes están "buscando admisión" en la frontera. La Sección 1226(a), en cambio, garantiza el derecho a audiencia de fianza para quienes ya están presentes en el interior del país.

El tribunal fue contundente en su opinión mayoritaria: "El lenguaje que el Congreso ha elegido utilizar no otorga al Poder Ejecutivo una autoridad ilimitada para detener -sin la posibilidad de fianza- a todo extranjero no admitido que se encuentre presente en el país".

Según la paralegal venezolana Yanet Muñoz, la decisión del tribunal podría permitir que numerosas personas que ingresaron por la frontera tengan acceso a una audiencia de fianza y puedan solicitar su liberación, mientras continúa el proceso.

"Durante casi 30 años la respuesta a esta pregunta de si tiene derecho a fianza era: 'siempre'. Treinta años. Y el año pasado la administración de Trump cambió esa postura", dijo Muñoz, en alusión a la política que fijó el director interino de ICE, Todd M. Lyons, el 8 de julio pasado, de tratar a todos los migrantes que ingresaron sin inspección como sujetos a detención obligatoria sin fianza.

"Pero hoy el undécimo circuito le dijo: 'están equivocados'", señaló la experta con satisfacción.

Muñoz detalló en Instagram que los dos mexicanos cuya reclamación dio lugar a la sentencia no estaban buscando entrar a Estados Unidos, ya estaban dentro. Y el tribunal fue claro: la detención sin fianza aplica generalmente a los que están "buscando admisión" o una "entrada legal" al momento de ser arrestados.

¿Qué derechos no otorga la decisión del tribunal?

Es fundamental entender que el fallo no implica libertad automática para el inmigrante, no detiene los procesos de deportación ni cierra los casos individuales. Solo refrenda el derecho a comparecer ante un juez de inmigración para solicitar fianza.

La abogada de inmigración Carla Casas precisó a Telemundo 51 que los inmigrantes detenidos deberán solicitar formalmente una audiencia de fianza y demostrar que no representan un peligro para la comunidad ni riesgo de fuga.

"La persona igual debe demostrar que no se va a fugar y que no es un peligro para la sociedad", añadió.

¿Qué pasos puede dar la administración?

Yanet Muñoz fue clara sobre lo que puede pasar en el futuro inmediato: "El gobierno puede apelar".

Por otra parte, el fallo profundiza una división histórica entre los tribunales federales.

El Quinto y el Octavo Circuito respaldaron la política del gobierno de detención obligatoria, en fallos divididos de 2-1 en febrero pasado. El Segundo Circuito la rechazó por unanimidad en abril tildándola de "el mandato de detención masiva sin fianza más amplio en la historia de la nación". Y en el Séptimo Circuito, los jueces no se pusieron de acuerdo: uno apoya al gobierno, otro está en contra y el tercero no se pronunció.

"Esto hace casi inevitable que la Corte Suprema tenga que tomar acciones", precisó la experta, quien prevé que el fallo de este jueves se convierta en un paso más dentro de una batalla legal que aún no ha concluido.

Para la comunidad cubana, el impacto es especialmente significativo. Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463 % desde octubre de 2024, con 1,152 cubanos arrestados hasta enero de 2026, el 60 % en el sur de Florida.