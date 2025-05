Locutor cubano Alejandro Quintana comparte emotiva carta abierta para migrantes con I-220A: "No están solos"

El fallo del caso Matter of Q. Li, aunque involucra a una ciudadana china, abre la posibilidad de que los migrantes con I-220A puedan argumentar que no están sujetos a ciertas restricciones, permitiéndoles solicitar beneficios como audiencias de fianza o ajustes de estatus. No obstante, no concede beneficios automáticos a los cubanos con I-220A.