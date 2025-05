Cubana en EE.UU. alerta en redes tras ser víctima de intento de estafa: "Escogiste a la persona equivocada"

Una cubana en Estados Unidos denunció en redes sociales un intento de estafa que comenzó con un comentario en uno de sus videos. La usuaria, identificada en TikTok como @cubanita09, relató que alguien se comunicó con ella asegurando querer pintar un cuadro con su imagen. “Ayer una persona se contactó conmigo aquí, me dejó un comentario diciendo que quería pintar un cuadro de este precioso rostro”, contó. Al principio decidió dar el beneficio de la duda, pero la conversación posterior confirmó que se trataba de un fraude.

La supuesta propuesta incluía un pago de mil dólares. Según los mensajes que mostró, el “cliente” enviaría esa suma y de ella, trescientos dólares serían para la modelo, mientras que el resto debía reenviarse para materiales de arte. En su relato, la mujer cita directamente lo que el presunto estafador le escribió: “Mi cliente tiene planes de hacer un pago de 1 000 por la musa, mientras que su corte será de 300, el resto se utilizará para los materiales de pintura”. La cubana respondió con desconfianza: “¿De cuánto es el cheque que me va a mandar?” y luego cuestionó: “¿Y cómo te envío el resto?”, evidenciando su sospecha. Finalmente, encaró directamente al remitente: “Ahora es cuando tú me mandas mi nombre, mi correo, tú me envías un cheque de 1 000 sin fondo para que yo te mande 700 antes de que el banco me diga que el cheque no tiene fondo y tú me puedas estafar. Lo entiendo todo perfectamente. Escogiste a la persona equivocada. Cuando tú ibas, ya yo venía”.

Lo más leído hoy:

La mujer denunció que la persona detrás del engaño opera con múltiples perfiles en redes sociales, como Sarah Colin, Sara Arte o Laura Arte. “Miren aquí, todos estos son los perfiles de esa persona. Así que estén atentos, porque siempre es la misma modalidad”, advirtió. Según explicó, esta técnica también ha sido usada para engañar a personas con excusas como materiales de estudio, trabajos de carpintería o promociones en vehículos. “Te van a mandar un cheque de 1 000 o de 2 000 para que tú cojas 400 y le mandes el resto. En lo que el banco clarea el cheque, ya te tumbaron”, alertó.

La denuncia generó decenas de reacciones de otros usuarios que aseguraron haber recibido mensajes similares. Una seguidora comentó: “De esa misma forma estafaron a un amigo de mi hijo, supuestamente con un trabajo de albañilería. Fue terrible. Fueron 8 000 dólares. El pobre cayó en la trampa, depositaron el cheque en su cuenta, y hasta se veía el dinero”. Otro testimonio advirtió: “A mí también me lo hicieron. Le dije que negociara con mi esposo que es detective y enseguida me dejó de escribir”. Una usuaria contó que la contactaron para que pusiera carteles en su auto y que también le pidieron reenviar dinero. “Eso es para estafar a los incrédulos”, dijo. Una mujer llamada Lisy aseguró que intentaron hacerle lo mismo, pero que tampoco cayó. Otra persona compartió que ya había visto un caso igual en TikTok: “Este es el segundo video con este tipo de información en solo dos días. Dios mío, qué gente más descarada”.

Otras usuarias relataron que les pidieron usar fotos suyas o de sus hijos, e incluso que recibieron el mensaje en inglés y en español. “Me mandaron el mismo mensaje hace días y lo bloqueé”, contó una. Otra explicó: “Me escribieron diciendo que me iban a pintar con mis hijos. Qué locura. Ya no saben qué inventar”.

Este tipo de estafa se suma a otros casos recientes denunciados por cubanos en redes sociales. En Brasil, una joven explicó que le llegó un mensaje sobre una supuesta tasa pendiente por un paquete postal, que resultó ser falsa. En Estados Unidos, otros denunciaron mensajes de peajes impagos con enlaces fraudulentos diseñados para robar datos bancarios. Y en Italia, una cubana denunció acoso telefónico de estafadores que conocían detalles de contratos que ella había firmado recientemente.

La denunciante cerró su video pidiendo a la comunidad que no baje la guardia. “Esto puede pasar con cualquier cosa. Siempre es la misma modalidad. Así que estén alerta, a la viva, porque muchas personas caen en esto”, concluyó.

Preguntas frecuentes sobre estafas en redes sociales dirigidas a cubanos