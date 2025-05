Colocan valla en Miami con mensaje dirigido al régimen cubano: "En tiranía no se vota ni se negocia"

Vídeos relacionados:

Una valla colocada en plena Palmetto Expressway, en el área de Miami-Hialeah, ha captado la atención del exilio cubano con un mensaje contundente dirigido al régimen de la isla: “En tiranía no se vota, no se negocia y no se acepta plebiscito”.

El mensaje se complementa con una poderosa oración y llamado: “Hacerlo sería complicidad y traición”.

La iniciativa ha generado varias reacciones en redes sociales, donde los internautas han compartido imágenes de la valla y expresado apoyo o críticas al mensaje.

Entre las primeras reacciones destaca la del activista Ariel Álvarez, quien se identifica en la red social X como Coordinador de Exilio Unido Ya.

Álvarez reafirmó el mensaje con el mismo texto mostrado en la valla: “En tiranía no se vota, no se negocia y no se acepta plebiscito”.

También en X, el activista Claudio Fuentes reaccionó al mensaje con una postura igualmente contundente: “Ni castrismo ni el plebiscito del otaolismo chivato-chusma”, dejando clara su oposición tanto al régimen cubano como a sectores del exilio que promueven una salida negociada mediante plebiscitos o pactos.

El perfil The Cuban Show, dedicado al análisis informativo de la actualidad socio-política internacional —según su propia descripción en X— también reaccionó al mensaje de la valla con un respaldo categórico.

“¡Ya es una realidad, las voces libres no podrán silenciarlas! Cubanos del movimiento de derecha #Autoconvocados se levantan con una firme declaración desde el corazón del exilio: NO pactos, no diálogos, no plebiscito con la tiranía castrista. Quien lo haga es un traidor”, afirmaron, alineándose con la postura más radical del exilio anticastrista.

Otra de las reacciones más encendidas fue la del activista Eddy Maidique, quien publicó en X una crítica frontal a quienes, según él, simulan ser opositores pero no promueven una ruptura total con el sistema.

“Estos comunistas no hablan de derrocar, eliminar de una vez la tiranía comunista (…) hablan de mejorar las leyes de la tiranía, hacerla mejor vista ante el mundo”, escribió.

Recientemente, una polémica valla publicitaria en la autopista Palmetto desencadenó una serie de reacciones en la comunidad cubanoamericana, al acusar de “traidores” a Marco Rubio, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart por no defender el estatus migratorio de miles de inmigrantes.

La iniciativa fue impulsada por el Caucus Hispano Demócrata de Miami-Dade, que los señala por no oponerse a las medidas migratorias impulsadas por Donald Trump.

En respuesta, más de 180 cubanos con estatus I-220A financiaron otra valla en Hialeah, esta vez con los rostros de Fidel Castro, Raúl Castro, Díaz-Canel, Maduro, Chávez y Ortega, bajo el lema “Los verdaderos traidores”.

Para los promotores, esta fue una manera de contrarrestar lo que consideran un uso partidista del dolor migratorio, defendiendo a los congresistas republicanos como aliados en su lucha legal.

En medio de esta “guerra de los carteles”, la congresista María Elvira Salazar reaccionó con firmeza, calificando la campaña en su contra como “propaganda barata al estilo castrista”.

Además, criticó el intento de atribuir a su bancada la responsabilidad de políticas migratorias restrictivas, asegurando que siempre ha defendido a los inmigrantes del régimen comunista.

