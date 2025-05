Fanática toca el corazón de Seidy La Niña: "Gracias porque con tu música, tus vídeos, tu alegría me has ayudado sin saberlo"

Vídeos relacionados:

Una vez más, el poder de la música demuestra que va mucho más allá del entretenimiento. Esta vez, fue la cantante cubana Seidy La Niña quien recibió un emotivo mensaje de una fanática que logró conmoverla profundamente, al punto de compartir sus palabras en redes sociales.

“No sé si la vayas a leer pero de todos modos hoy que me desperté con un poquito de fuerza quería decírtelo. Tengo que decirte gracias, gracias y gracias, porque con tu música, tus vídeos, tu alegría me has ayudado mucho sin saberlo”, comienza diciendo la seguidora, en una carta que escribió desde lo más hondo de sus sentimientos, tras atravesar uno de los momentos más duros de su vida: la pérdida de su abuela.

La joven, cuya identidad no fue revelada, le confiesa a Seidy que cayó en una depresión luego de la muerte de su abuela, y que fueron precisamente sus canciones, su energía y sus constantes publicaciones las que le dieron un motivo para seguir adelante.

“Tú sacabas temas nuevos y era algo que me ayudaba a salir de ese bache”, escribió. “Te quiero como ser humano, como persona, como ser existente... Eres una persona maravillosa”.

La fan también expresó que, aunque muchas personas conocen a Seidy como artista, ella la admira más allá del escenario: “Yo de ese poquito que conozco, lo adoro mucho con todo mi corazón”.

Según cuenta, tres meses después de su pérdida, ha logrado comenzar a sanar gracias al apoyo emocional que le ha brindado Seidy a través de su arte. La carta cierra con una súplica conmovedora: “Si un día piensas en rendirte, no lo hagas porque como yo, de seguro hay millones de personas felices porque existes”.

La publicación de este mensaje no tardó en tocar a cientos de seguidores de la artista, quienes aplaudieron el gesto de visibilizar el impacto positivo que su figura tiene en la vida de muchas personas.

