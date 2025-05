Cubana vive incómodo momento en una sauna en Suiza: "Mi pudor latino no me lo permite"

Lucy María González Machado, influencer cubana conocida en TikTok como @thezhoufam, compartió en su más reciente vídeo lo que cataloga como “el mayor choque cultural” que ha vivido desde que se mudó a Suiza hace seis meses. Según cuenta, todo ocurrió durante su primer día usando la sauna del gimnasio al que acababa de inscribirse.

“Muy emocionada por hacer mi entrenamiento y después irme a relajar en mi sauna”, relató. “Procedí con mi mochila, mi bikini, mi chancletica, todo lo que se necesita para entrar en sauna... bueno, por lo menos lo que yo pensaba que se necesita”.

Al asomarse a una de las salas, vio a un hombre completamente desnudo a través de la puerta de cristal. “Procedí a frenar para atrás”, recuerda. Pensó que tal vez se había equivocado de espacio: “Quizá ‘ay Dios, esta era la sauna de los hombres y no de las mujeres’”. Sin embargo, al consultar con una señora que estaba allí, esta le aclaró: “No, no, esto es mixto”. “Yo no miro esas cosas, así que tranquila, tráete un bikini y entra y haz tus cosas y ya”, le respondió.

Lucy se mostró desconcertada por la experiencia: “Toda esa situación volática*, tú sabes… y uno como que así desde la puerta de cristal, mirando el techo, la pared de madera, todo menos para afuera”. Y concluyó con una frase que conectó con miles de usuarios: “Mi pudor latino no me deja, no me permite”. Aunque asegura seguirá yendo a la sauna, lo hará "en los horarios en los que no haya nadie".

Los comentarios al video no se hicieron esperar. “Una suizería, me muero”, escribió una usuaria. “Mi pudor latino, me representa”, dijo otra. La frase “¿Y qué dijo el chino?” —en referencia a su esposo— se repitió entre decenas de internautas. La propia influencer respondió: “Quedó congelado. Dice que no quiere ir”.

Varios migrantes compartieron experiencias similares en países como Alemania, Austria, Japón y Suecia, donde el uso mixto y sin ropa de saunas y vestuarios es una práctica común. “En Alemania es igual, te sacan si entras con bikini”, “Me pasó en Japón, no pude entrar hasta que se fueron todos”, o “En Corea, todas sin depilarse, yo era la rara”, fueron solo algunas de las anécdotas que surgieron en la conversación.

El impacto de este video confirma la capacidad de Lucy para conectar con una audiencia amplia mediante relatos personales, en los que lo cotidiano se vuelve universal. Su carisma, autenticidad y estilo narrativo han generado una comunidad sólida de seguidores entre los cubanos emigrados y otras comunidades latinas.

No es la primera vez que Lucy González se viraliza por sus observaciones sobre la vida en Suiza. A inicios de mayo, compartió un video donde enumeraba cinco curiosidades del país, desde la calidad de vida de las vacas hasta la existencia de búnkeres en los edificios. En esa ocasión, bromeó diciendo que “las vacas tienen mejor calidad de vida que tú y que yo”.

En esa misma publicación, también resaltó la estabilidad eléctrica, la organización del país y la falta de noticias internacionales en la prensa suiza, según su experiencia personal.

La experiencia de Lucy se suma a una creciente lista de anécdotas de cubanas que documentan sus procesos de adaptación en otros países. Hace pocos días, una madre cubana en España se hizo viral al contar cómo se sintió avergonzada cuando otros padres le entregaron dinero en efectivo para pagar el cumpleaños de su hija, en una práctica común para muchos, pero completamente ajena para ella. “La cara se me caía de vergüenza”, dijo en su video.

También en Venezuela, otra cubana protagonizó una divertida anécdota tras usar el verbo “coger” con naturalidad caribeña, sin imaginar el impacto de esa palabra en el contexto venezolano. “Fue épico”, afirmó, recordando el momento en que todos la miraron al decir “ando cogida”.

Una mirada honesta a la vida migrante

Historias como la de Lucy reflejan los matices y desafíos de la migración, donde lo cómico, lo desconcertante y lo humano se entrelazan. Son relatos que invitan a la empatía, el entendimiento intercultural y, sobre todo, a reírnos de nosotros mismos en el camino de adaptarnos a nuevas realidades.