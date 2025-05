Youtuber cubano Frank El Makina celebra nuevo logro en Uruguay: "Próximo paso, la ciudadanía"

"Se te abren un poco más de puertas, porque aquí en Uruguay, en olas anteriores de cubanos (...) empezaron a pedir créditos, no pagaban y se iban con el dinero para hacer la travesía para Estados Unidos (...) y por culpa de esa gente hoy en día si tú no tienes esa cédula pues no puedes pedir un crédito aquí en Uruguay"