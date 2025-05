Régimen cubano reconoce afectaciones en suministro de combustible desde Venezuela

El régimen cubano admitió este jueves que tiene problemas con el suministro de petróleo desde Venezuela y que aunque acaba de encontrar "una fórmula" para que Maduro vuelva a enviar combustible a Cuba, no se recuperarán los niveles anteriores de importación. Así lo explicó el ministro de Energía Vicente de la O Levy, en el podcast 'Desde la Presidencia', grabado junto al mandatario Miguel Díaz-Canel y el director general de la Unión Eléctrica de Cuba, Alfredo López Valdés.

Según apuntó De la O Levy, Venezuela es uno de los principales suministradores de petróleo de Cuba, pero este país detuvo sus envíos de combustible a la Isla supuestamente por haber sido "atacado", "boicoteado" y haber tenido "problemas internos", señaló el ministro en referencia a las protestas provocadas antes, durante y después de que Maduro se proclamara presidente sin mostrar las actas electorales que, tras filtrarse, daban la victoria al candidato opositor Edmundo González, reconocido como presidente electo de Venezuela por 15 países y varias organizaciones internacionales. Esta situación acarreó sanciones de Estados Unidos a altos funcionarios venezolanos y, además, Trump anunció aranceles del 25% a países que compren petróleo y gas a Venezuela.

Aunque el ministro de Energía no precisó en qué estado están los envíos de petróleo desde Venezuela, sí aclaró que "de conjunto" han encontrado "una fórmula que no alcanza los niveles de entrega" que tenían "anteriormente por el decrecimiento que ellos han mismos mantenido", pero que se notará en "el proceso inversionista". A sugerencia de Díaz-Canel no detalló en qué consiste esa nueva vía de exportación de combustible a la Isla para evitar nuevas sanciones que den al traste con la operación.

Hay que recordar que la agencia Reuters publicó en marzo de este año, en base a un monitoreo propio, que los envíos de crudo y combustible desde Venezuela a Cuba registraron en febrero de 2025 un alza considerable. De hecho, Cuba recibió unos 42,000 bpd de crudo y combustible desde la nación sudamericana, consolidando el apoyo energético de su aliado político.

En noviembre de 2024 Venezuela elevó sus exportaciones de petróleo a la Isla, alcanzando los 38,000 barriles por día (bpd), un incremento significativo respecto a los 28,000 bpd enviados un mes antes. Según datos de seguimiento de embarcaciones expuestos por la agencia Reuters, este aumento se entendió en ese momento como un intento de fortalecimiento de la alianza energética entre ambos países.

12 millones de toneladas de petróleo

De la O Levy apuntó en podcast de Díaz-Canel que en años de bonanza Cuba llegó a importar 12 millones de toneladas de combustible, aunque lo normal es una media de 8 millones de toneladas, de las cuales, cinco se corresponden con importaciones y las otros tres, con producción nacional. Justo estos últimos 3 millones de toneladas son los que fallan y a día de hoy el país está consumiendo "crudo de importación".

El propio Díaz-Canel ha culpado de la situación electroenergética actual a lo que él llama una "persecución financiera y energética". De esta forma justifica que un barco con gas licuado haya estado de febrero a mayo atracado en el puerto de Santiago de Cuba, sin poder descargar porque no se había podido abonar el pago. Dice el ministro que cuando se dispuso del dinero pasaron "decenas de días" hasta que se consiguió pagar.

Ahora, la idea es convencer a los cubanos de que el régimen "está trabajando" en "mejorar la situación actual" de apagones constantes, pero la estrategia de los comunistas cubanos se ha planeado dos escenarios: uno con combustible (ahí entra el que está por llegar desde Venezuela) y otro sin combustible y el solo hecho de que barajen esa segunda opción pone en entredicho el envío de Maduro.

No obstante, hay que recordar que la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela supone un revés económico para el régimen de Nicolás Maduro, pero los expertos ya habían alertado de que esta medida podría traer beneficios indirectos a Cuba.

Detrás de los largos apagones que vive actualmente la población cubana están varios motivos, según la explicación del ministro de Energía. Uno de ellos es que en los cinco primeros meses de este año, Cuba ha pasado 2,5 meses recibiendo "cero diésel" y cero gas licuado y 1,4 meses sin fuel. Al no haber gas, los usuarios que no pueden pagar 10.000 pesos por una balita, cocinan con electricidad y esta sería, según el régimen, la causa de que se haya disparado la demanda de electricidad en un país que ha perdido 2 millones de habitantes.

También reconocen que han influido otros factores como los 14 organismos estatales que no están cumpliendo sus planes de consumo y, sobre todo, la provincia de La Habana, que se salta sus límites. En este caso, responsabilizan al alto consumo del sector no estatal capitalino porque el resto de provincias "se está ajustando".