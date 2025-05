Madre de jefa de Prensa de Díaz-Canel protesta por tarifas de ETECSA: "Yo no puedo aportarles ni un dolarito"

Vídeos relacionados:

María del Carmen Hernández Carús, madre de Leticia Martínez Hernández, quien funge como Jefa de Comunicación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, protestó contra la reciente imposición de límites drásticos al acceso a Internet en moneda nacional por parte de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).

En una publicación de Facebook, Hernández Carús denunció la medida que, en su opinión, impide hacer "lo que como revolucionarios nos corresponde hacer para enfrentar la guerra que se nos hace por las redes".

Según su lógica, eso sería "lo esencial", que se vería restringido por el anuncio de ETECSA de limitar las recargas en pesos cubanos (CUP) a 360 mensuales y ofrecer planes de datos móviles solo en dólares estadounidenses (USD).

"No hablo de nada más, ni videos, ni revolicos, ni cualquier otra banalidad, solo de lo que como revolucionarios nos corresponde hacer para enfrentar la guerra que se nos hace por las redes. Yo digo que a mí no me alcanzan. Y ni soñar con comprar esos paquetes extras", escribió.

En su mensaje defendió que ETECSA "necesitaba" divisas para "mejorar sus servicios", pero sentenció que no podría darles "ni un dolarito".

"Hoy veré la mesa redonda, pero lo más seguro es que me despida de todos ustedes. Ahí les dejo un saludo por si acaso no los vuelva a ver", concluyó.

La medida anunciada este viernes responde, según la empresa, a la necesidad de “desarrollar y sostener la red de servicios de telecomunicaciones en nuestro país”, como se había anticipado por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz durante las sesiones parlamentarias de diciembre pasado.

Mientras se restringe el uso de CUP, ETECSA promueve nuevos Planes de DATOS Extra en dólares estadounidenses, los cuales ya están disponibles a través de tarjetas internacionales y Monedero MiTransfer.

La publicación de Hernández Carús recibió decenas de comentarios de internautas que le recordaron que la orden no salía de ETECSA, sino del régimen defendido por la mujer.

Uno de los foristas admitió que le preocupaba que ETECSA, una empresa estatal socialista, "viola de forma impune lo dispuesto en el contrato con todos sus clientes" y "acaba de legalizar la tasa cambiaria del mercado informal del USD en Cuba, pues 10 USD=3360 CUP".

"Hemos destruido de un plumazo todo el discurso, políticas de por medio en relación a la bancarización, informatización de la sociedad, sin contar con Fichas de Costo y demás medidas que tanto exigimos a los empresarios cubanos, porque no veo de ninguna forma que el costo de 3GB de internet sea de 3360 CUP", opinó.

A su vez, consideró que el monopolio de las comunicaciones podría, además, disminuir su infraestructura administrativa (pisos de oficinas en el Centro de Negocios de Miramar, el más caro del país, flotas de vehículos administrativos que se renuevan anualmente entre otros).

La reciente decisión de limitar las recargas en pesos cubanos (CUP) a 360 mensuales y ofrecer planes de datos móviles solo en dólares estadounidenses (USD) ha llevado a usuarios en redes sociales a expresar su frustración ante lo que consideran una exclusión masiva de millones de ciudadanos que no tienen acceso a divisas extranjeras.

La medida es un paso más en la dolarización de la economía cubana, donde los servicios esenciales, como el acceso a Internet, se están convirtiendo en privilegios para quienes reciben remesas o tienen acceso a dólares.

